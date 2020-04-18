Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завод в Березовке – крупнейший производитель хрустальных изделий во всей Европе. В Беларуси и вовсе единственный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Стеклозаводу «Неман» уже 137 лет. В производстве около 5000 видов изделий. 80 % продукции из Березовки идет экспорт: партии отправляют в Россию, Азербайджан, Украину, Молдову, страны Средней Азии. Даже в Новую Зеландию, США и Катар.









Сейчас, что логично, завод активно работает над онлайн-торговлей. Стараются угодить каждому заказчику: если на Востоке ценят богатый узор и декорирование золотом (там хрусталь принято передавать по наследству), то на Западе склоняются к минимализму.









В Азию в основном уезжают вазы для фруктов и сервировки стола, а в Европу изделия для напитков. Новый тренд – большие емкостные бокалы для вина.









Предприятие в целом старается шагать в ногу со временем. Новинка – окрашенный хрусталь: янтарный, бирюзовый, рубиновый, александритовый в разных техниках исполнения. Все рецепты – собственный разработки.





Диана Тарашкевич, заместитель директора по реализации стеклозавода «Неман»:

Бренд «Неман» известен во всем мире. Более 80 % изделий из стекла и хрусталя на сумму около 6 миллионов долларов реализуется на экспорт.

Наши дизайнеры следят за последними тенденциями в сфере производства стекла и хрусталя. Мода на хрусталь возвращается, особенно на хрусталь ручной работы. Мы возобновили поставки во Францию. Это эксклюзивные позиции с определенным декором, определенной формы.





Дымят печи, течет стекло. Цех, где трудятся стеклодувы. Для журналистов здесь все необычно. С интересом площадку осмотрел и Президент, пообщался с работниками.





Здесь полностью ручная работа. С высокими температурами мастера на «ты». Шутка ли, температура варки стекла – 1440 градусов, выдувальщики же работают с материалом при тысяче.





Уверенными движениями укрощают раскаленное стекло, дуют в трубку (теперь начали для подачи воздуха использовать и резиновые груши на конце трубки), придают нужную форму изделию с помощью десятка приспособлений, обрезают ножницами расплавленное стекло. Обдают холодной водой – и все, ваза или фужер готовы.



































