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Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

18.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завод в Березовке – крупнейший производитель хрустальных изделий во всей Европе. В Беларуси и вовсе единственный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Стеклозаводу «Неман» уже 137 лет. В производстве около 5000 видов изделий. 80 % продукции из Березовки идет экспорт: партии отправляют в Россию, Азербайджан, Украину, Молдову, страны Средней Азии. Даже в Новую Зеландию, США и Катар.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Сейчас, что логично, завод активно работает над онлайн-торговлей. Стараются угодить каждому заказчику: если на Востоке ценят богатый узор и декорирование золотом (там хрусталь принято передавать по наследству), то на Западе склоняются к минимализму.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

В Азию в основном уезжают вазы для фруктов и сервировки стола, а в Европу изделия для напитков. Новый тренд – большие емкостные бокалы для вина.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Предприятие в целом старается шагать в ногу со временем. Новинка – окрашенный хрусталь: янтарный, бирюзовый, рубиновый, александритовый в разных техниках исполнения. Все рецепты – собственный разработки.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Диана Тарашкевич, заместитель директора по реализации стеклозавода «Неман»:
Бренд «Неман» известен во всем мире. Более 80 % изделий из стекла и хрусталя на сумму около 6 миллионов долларов реализуется на экспорт.

Наши дизайнеры следят за последними тенденциями в сфере производства стекла и хрусталя. Мода на хрусталь возвращается, особенно на хрусталь ручной работы. Мы возобновили поставки во Францию. Это эксклюзивные позиции с определенным декором, определенной формы.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Дымят печи, течет стекло. Цех, где трудятся стеклодувы. Для журналистов здесь все необычно. С интересом площадку осмотрел и Президент, пообщался с работниками.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Здесь полностью ручная работа. С высокими температурами мастера на «ты». Шутка ли, температура варки стекла – 1440 градусов, выдувальщики же работают с материалом при тысяче.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Уверенными движениями укрощают раскаленное стекло, дуют в трубку (теперь начали для подачи воздуха использовать и резиновые груши на конце трубки), придают нужную форму изделию с помощью десятка приспособлений, обрезают ножницами расплавленное стекло. Обдают холодной водой – и все, ваза или фужер готовы.

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Мода на хрусталь ручной работы возвращается. Посмотрите, как делают посуду, которую покупают во всём мире

Люди в материале: Диана Тарашкевич

 
 
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Новости Беларуси. Завод в Березовке – крупнейший производитель хрустальных изделий во всей Европе. В Беларуси и вовсе единственный, сообщили в программе Новости...
 
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