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Очаг возгорания находился в месте, где стоял телевизор. В Лиде на пожаре погибла пожилая женщина
Источник материала: Lida.Info
17 апреля в Лиде при пожаре погибла женщина. Об этом
Сообщение о возгорании жилого дома поступило сегодня в 5.38 от соседей. Пожар уничтожил крышу и перекрытия дома. Погибла проживающая в нем 89-летняя женщина.
«Следователи вместе со специалистами ГКСЭ и сотрудниками РОЧС осматривают место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – отметила Инна Позняк. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте, где стоял телевизор. Планируется пожарно-техническая экспертиза.
По факту гибели женщины Лидский районный отдел СК проводит проверку.
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17 апреля в Лиде при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк. Сообщение о возгорании жилого...
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