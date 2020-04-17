﻿ Очаг возгорания находился в месте, где стоял телевизор. В Лиде на пожаре погибла пожилая женщина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Очаг возгорания находился в месте, где стоял телевизор. В Лиде на пожаре погибла пожилая женщина

19.04.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Очаг возгорания находился в месте, где стоял телевизор. В Лиде на пожаре погибла пожилая женщина

17 апреля в Лиде при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило сегодня в 5.38 от соседей. Пожар уничтожил крышу и перекрытия дома. Погибла проживающая в нем 89-летняя женщина.

«Следователи вместе со специалистами ГКСЭ и сотрудниками РОЧС осматривают место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», – отметила Инна Позняк. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте, где стоял телевизор. Планируется пожарно-техническая экспертиза.

По факту гибели женщины Лидский районный отдел СК проводит проверку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 апреля в Лиде при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк. Сообщение о возгорании жилого...
 

Новости дня
Новости разные
 
С 4 мая в Италии могут открыть рестораны, бары и парки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика