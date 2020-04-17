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С 4 мая в Италии могут открыть рестораны, бары и парки

17.04.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 4 мая в Италии могут открыть рестораны, бары и парки

Правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков, сообщает агентство ANSA.

Решение примут на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных по следующим двум неделям.

Если карантин ослабят, то будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции. При этом будет сохранен запрет на встречи большими группами, коснется и прогулок в парках вдали от дома.

Министр образования Италии Лучия Адзолина объявила, что школы, вероятнее всего, будут закрыты до конца учебного года. При этом руководство некоторых областей, в том числе северных, где больше всего зараженных, настаивает на возобновлении производства и работы строительных площадок.

Также правительство разрешило открыть книжные магазины и магазины детских товаров и парфюмерные лавки. Однако эти торговые точки работают не повсеместно.

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Правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков, сообщает агентство ANSA. Решение примут на основании рекомендаций...
 
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