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БЕЛДЖИ стоит напрячься? В Беларуси будут производить автомобили еще одной китайской марки
Источник материала: Tut.by
СП ЗАО «ЮНИСОН» известно как сборочная площадка для большого количества автомобильных брендов. В разное время на мощностях завода собирали Ford, Opel, Iran Khodro, Citroen, Peugeot, Cadillac, Zotye. Кажется, копилка завода скоро пополнится еще одной китайской маркой.
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В обязанности специалиста будет входить прием из цехов партий продукции; контроль качества производимых автомобилей; классификация брака по видам, установление причин его возникновения и своевременное принятие мер к его устранению; ведение журнала учета и отчетности по качеству и количеству на принятую и забракованную продукцию.
Зарплата не указана, однако, известно, что специалист будет работать по стандартному графику: 5 рабочих дней в неделю.
AUTO.TUT.BY обратился за комментарием к руководству завода. Нас интересовало, когда же будет объявлен старт производства, какие модели будут производить и каким методом. Будет ли это крупноузловая сборка или производство полного цикла?
— Ведутся переговоры, мы находимся на финальной стадии обсуждения, — ответ представителей завода был краток, но судя по всему, сборочному цеху быть.
Подробности проекта станут известны в ближайшее время.
Напомним, китайская марка Changan
До этого марка громко заявила о себе в 2017 году, представив компактный кроссовер CS35. В первый раз не сложилось — на белорусском рынке было продано около 300 машин. В этот раз намерения более серьезные, так за этот год планируется продать 1000 автомобилей.
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В Беларуси будут производить автомобили еще одной китайской марки. Это будет Changan. Сборка развернется на мощностях завода «Юнисон» в Обчаке.
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