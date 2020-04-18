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БЕЛДЖИ стоит напрячься? В Беларуси будут производить автомобили еще одной китайской марки

18.04.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СП ЗАО «ЮНИСОН» известно как сборочная площадка для большого количества автомобильных брендов. В разное время на мощностях завода собирали Ford, Opel, Iran Khodro, Citroen, Peugeot, Cadillac, Zotye. Кажется, копилка завода скоро пополнится еще одной китайской маркой.


На сайте hh.ru мы заметили вакансию специалиста по контролю качества на автомобильный завод в деревне Обчак. Сотрудника ищет ООО «Чанъань Моторс Рус».

В обязанности специалиста будет входить прием из цехов партий продукции; контроль качества производимых автомобилей; классификация брака по видам, установление причин его возникновения и своевременное принятие мер к его устранению; ведение журнала учета и отчетности по качеству и количеству на принятую и забракованную продукцию.


Зарплата не указана, однако, известно, что специалист будет работать по стандартному графику: 5 рабочих дней в неделю.

AUTO.TUT.BY обратился за комментарием к руководству завода. Нас интересовало, когда же будет объявлен старт производства, какие модели будут производить и каким методом. Будет ли это крупноузловая сборка или производство полного цикла?

— Ведутся переговоры, мы находимся на финальной стадии обсуждения, — ответ представителей завода был краток, но судя по всему, сборочному цеху быть.

Подробности проекта станут известны в ближайшее время.

Напомним, китайская марка Changan вернулась на белорусский рынок в конце февраля этого года: тогда о старте продаж сообщила компания «Мультмоторс». В автомобильных кругах сразу заговорили, что на рынок пришел «убийца Geely».

До этого марка громко заявила о себе в 2017 году, представив компактный кроссовер CS35. В первый раз не сложилось — на белорусском рынке было продано около 300 машин. В этот раз намерения более серьезные, так за этот год планируется продать 1000 автомобилей.

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В Беларуси будут производить автомобили еще одной китайской марки. Это будет Changan. Сборка развернется на мощностях завода «Юнисон» в Обчаке.
 
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