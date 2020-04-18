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«Бурная имитация труда», или Зачем такой ремонт? Свежие примеры «недоремонтов» на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Иногда кажется, что благоустройством в масштабах всей страны управляют бывшие советские прапорщики. Их сильная сторона — мобилизовать армию рабочих для образцово-показательного наведения порядка. Метут, гребут и красят плечом к плечу и дворник, и педагог, и чиновник исполкома. Но часто это лишь бурная имитация и анекдот про покрашенную траву. Покосившийся забор яркая краска не спасет, а заделанные наспех ямы во дворах «вылезут» через несколько дней. Бесполезность таких усилий очевидна для всех. У нас на «
Несколько недель назад жители домов по улице Слободской в Минске прислали фото своих дверей в подъезды — их пятнами покрасили белой краской. Вероятно, так коммунальные службы решили обновить их, так как расклейщики объявлений испортили внешний вид дверей до безобразия. После публикации на «Доске позора» двери покрасили в «родной» цвет (на фото — дом № 149 по улице Слободской). За это работникам спасибо, но что помешало покрасить всю дверь целиком?
Кстати, действенный способ избавиться от объявлений на подъездах (и не только) от
Шклов, улица Гончарная, 50. Здесь коммунальники навели порядок: яму под балконом засыпали строительным мусором. А людям это не очень понравилось.
Заславль, улица Советская, 96, магазин «Белкоопсоюза». Читатель прочитал вывеску и усомнился, что хорошо знает русский и белорусский языки. И в самом деле, правильно будет — «Куток Міншчыны».
Барань. Здесь в центре стоит вот такой памятник архитектуры. Он не эксплуатируются и исторической ценности (и вообще никакой ценности) не имеет. Автор фото предлагает его снести. Или дешевле покрасить?
Минск, двор между Пулихова, 31 и Ивановской, 34. Наглядный пример, как нельзя строить пешеходные дорожки. Правильно — это когда они выше газона. Или сделана разуклонка с ливневкой.
Минск, Захарова, 67/1. С траекториями дорожек у городских проектировщиков тоже не все получается.
Новая набережная вдоль Свислочи в Минске, со стороны улицы Ленина напротив гостиницы «Пекин». Так точно не должно быть, но так получилось.
Минск, улица Козлова, 33А. Здесь идет капитальный ремонт, на прошлой неделе в подъездах меняли электрощитки. Владелец квартиры, явно перфекционист, заметил, что его счетчик стоит неровно. Он пишет, что «ситуация некритичная, цифры видны, и на показания положение не влияет, но все же интересно, чем мы заслужили такой креатив?».
Волковыск, улица Боричевского, 44. Когда-то во дворе были и заасфальтированная дорога, и деревья, и кусты, и детская площадка с горкой и качелями. Сейчас это больше похоже на пустынный полигон. Причина проста: «В конце прошлого года все разрыли, поменяли трубы, а привести в порядок двор забыли — ни дороги с тротуарной дорожкой, ни зеленой зоны, ни детской площадки», — пишут люди.
А это место в Речице (на той же улице Трудовой) можно назвать проклятым. Люди пишут, что за последние два года работники ЖКХ раз пять откапывали и закапывали яму, чтобы отремонтировать трубы. Восстанавливать озеленение не спешат: а вдруг снова придется копать? Такое положение людей не устраивает. «Это сейчас сухо, а во время дождей по тротуару не пройти», — жалуются они.
Оцените «качественный» ремонт домофонной системы по адресу Минск, улица Золотая Горка, 11.
Минск, улица Кирова, 19. В прошлом году в доме закончился капитальный ремонт. Владелец квартиры из первого подъезда считает, что проводка так висеть не должна.
В поселке Наровчизна в районе Мозырского хлебозавода сначала построили линию 0,4 кВт, а потом сделали дорожку. Читатель интересуется: неужели нельзя было опору сдвинуть левее? Никто не удивится, если придет ответ, что все сделано по проекту, а значит, правильно.
Кобрин, улица Советская. Тротуар возле здания РОВД. Примерно месяц назад здесь что-то прокладывали к колодцу. Только плитку обратно положить то ли не успели, то ли забыли. Автор фото сделал предположение, что «на эту плитку просто забили».
А еще можно отметить труды и старания строителей из соседних стран: у них сейчас карантин, и люди больше внимания стали уделять «косякам» в собственном жилье. Смотрите, какие шедевры можно найти в соцсетях.
Вот, например, «встроенный» радиатор. Может, так он и выглядит хорошо, но работает явно неэффективно. И уверен ли хозяин в надежности и долговечности вмурованных под плитку фитингах подключения?
«Что здесь не так?» — спросят многие домохозяйки. И в самом деле, запас туалетной бумаги на две недели карантина есть. Присмотритесь к сифону: неужели он верно прикручен?
А это сантехник от скуки, наверное, у себя дома собрал, чтобы всех удивить. Этот фокус ему удался: таких смесителей мы еще не видели.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия —
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