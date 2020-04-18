«Бурная имитация труда», или Зачем такой ремонт? Свежие примеры «недоремонтов» на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Иногда кажется, что благоустройством в масштабах всей страны управляют бывшие советские прапорщики. Их сильная сторона — мобилизовать армию рабочих для образцово-показательного наведения порядка. Метут, гребут и красят плечом к плечу и дворник, и педагог, и чиновник исполкома. Но часто это лишь бурная имитация и анекдот про покрашенную траву. Покосившийся забор яркая краска не спасет, а заделанные наспех ямы во дворах «вылезут» через несколько дней. Бесполезность таких усилий очевидна для всех. У нас на « Доске позора », кстати, в этот раз будет сразу несколько примеров «имитационных» решений проблем благоустройства и ремонта.

Несколько недель назад жители домов по улице Слободской в Минске прислали фото своих дверей в подъезды — их пятнами покрасили белой краской. Вероятно, так коммунальные службы решили обновить их, так как расклейщики объявлений испортили внешний вид дверей до безобразия. После публикации на «Доске позора» двери покрасили в «родной» цвет (на фото — дом № 149 по улице Слободской). За это работникам спасибо, но что помешало покрасить всю дверь целиком?







Кстати, действенный способ избавиться от объявлений на подъездах (и не только) от урбанистов — краска с песком, к которой не липнет реклама. Вот как на фото ниже:



Фото: gre4ark.livejournal.com

Шклов, улица Гончарная, 50. Здесь коммунальники навели порядок: яму под балконом засыпали строительным мусором. А людям это не очень понравилось.





Заславль, улица Советская, 96, магазин «Белкоопсоюза». Читатель прочитал вывеску и усомнился, что хорошо знает русский и белорусский языки. И в самом деле, правильно будет — «Куток Міншчыны».





Барань. Здесь в центре стоит вот такой памятник архитектуры. Он не эксплуатируются и исторической ценности (и вообще никакой ценности) не имеет. Автор фото предлагает его снести. Или дешевле покрасить?





Минск, двор между Пулихова, 31 и Ивановской, 34. Наглядный пример, как нельзя строить пешеходные дорожки. Правильно — это когда они выше газона. Или сделана разуклонка с ливневкой.





Минск, Захарова, 67/1. С траекториями дорожек у городских проектировщиков тоже не все получается.





Новая набережная вдоль Свислочи в Минске, со стороны улицы Ленина напротив гостиницы «Пекин». Так точно не должно быть, но так получилось.





Минск, улица Козлова, 33А. Здесь идет капитальный ремонт, на прошлой неделе в подъездах меняли электрощитки. Владелец квартиры, явно перфекционист, заметил, что его счетчик стоит неровно. Он пишет, что «ситуация некритичная, цифры видны, и на показания положение не влияет, но все же интересно, чем мы заслужили такой креатив?».



Фото предоставлено читателем

Волковыск, улица Боричевского, 44. Когда-то во дворе были и заасфальтированная дорога, и деревья, и кусты, и детская площадка с горкой и качелями. Сейчас это больше похоже на пустынный полигон. Причина проста: «В конце прошлого года все разрыли, поменяли трубы, а привести в порядок двор забыли — ни дороги с тротуарной дорожкой, ни зеленой зоны, ни детской площадки», — пишут люди.













Речица, улица Трудовая, 6. Не полностью и непонятно чем закрытые колодцы смотровых окон подвалов.





В этом же дворе жалуются на последствия ремонта труб: проваленные, испорченные тротуары. А брошенный на газоне кусок железобетона нужно воспринимать как элемент ландшафтного дизайна от ЖЭУ «Набережное»?













А это место в Речице (на той же улице Трудовой) можно назвать проклятым. Люди пишут, что за последние два года работники ЖКХ раз пять откапывали и закапывали яму, чтобы отремонтировать трубы. Восстанавливать озеленение не спешат: а вдруг снова придется копать? Такое положение людей не устраивает. «Это сейчас сухо, а во время дождей по тротуару не пройти», — жалуются они.





Оцените «качественный» ремонт домофонной системы по адресу Минск, улица Золотая Горка, 11.





Минск, улица Кирова, 19. В прошлом году в доме закончился капитальный ремонт. Владелец квартиры из первого подъезда считает, что проводка так висеть не должна.









Минск, Неманская, 80. Вид катакомб недостроенного паркинга и цокольного этажа в доме, в котором уже живут люди, не меняется несколько лет. Хотя власти периодически и обещают с этим бардаком разобраться.









Минск, проспект Рокоссовского, 98, третий подъезд. Здесь доводчик не соответствует нужным размерам и упирается в новую дверь в тамбуре.



Фото предоставлено читателем

В поселке Наровчизна в районе Мозырского хлебозавода сначала построили линию 0,4 кВт, а потом сделали дорожку. Читатель интересуется: неужели нельзя было опору сдвинуть левее? Никто не удивится, если придет ответ, что все сделано по проекту, а значит, правильно.





Кобрин, улица Советская. Тротуар возле здания РОВД. Примерно месяц назад здесь что-то прокладывали к колодцу. Только плитку обратно положить то ли не успели, то ли забыли. Автор фото сделал предположение, что «на эту плитку просто забили».





А еще можно отметить труды и старания строителей из соседних стран: у них сейчас карантин, и люди больше внимания стали уделять «косякам» в собственном жилье. Смотрите, какие шедевры можно найти в соцсетях.

Вот, например, «встроенный» радиатор. Может, так он и выглядит хорошо, но работает явно неэффективно. И уверен ли хозяин в надежности и долговечности вмурованных под плитку фитингах подключения?



Фото со страницы в Instagram

«Что здесь не так?» — спросят многие домохозяйки. И в самом деле, запас туалетной бумаги на две недели карантина есть. Присмотритесь к сифону: неужели он верно прикручен?



Фото со страницы в Instagram

А это сантехник от скуки, наверное, у себя дома собрал, чтобы всех удивить. Этот фокус ему удался: таких смесителей мы еще не видели.



Фото со страницы в Instagram

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия — auto.tut.by/road .