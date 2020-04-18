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Вот вам шесть небанальных идей, чем заняться дома, от Кати IOWA
Источник материала: Tut.by
Вы могли заметить, что на замену еженедельным
Более 10 лет назад в Могилеве появилась известная сейчас во всем СНГ группа IOWA. Хоть почти сразу ее участники уехали покорять Питер, они и сегодня называют себя белорусской группой. Идеями, чем заняться на карантине, от лица коллектива поделилась Катя IOWA. Она считает, что изоляция — это не какой-нибудь конец света, а время, которое можно уделить себе и своим давно забытым желания. Девушка делится:
— Мы должны выжать максимум из сложившейся ситуации! Заняться тем, на что всегда не хватает времени.
Чем, например?
Сделать необычную фотосессию
Катя — большая любительница фотосессий: это видно хотя бы по ее
— Устройте себе фотосессию через FaceTime с фотографом, которому доверяете. Это новый опыт, который поможет раскрыть в себе новые грани.
FaceTime — это приложение для аудио- и видеосвязи от компании Apple. Если айфона или макбука у вас нет, Skype, Zoom или любой другой сервис, поддерживающий видеосвязь, отлично подойдут на замену. Кстати, Катя такую фотосессию уже устроила —
Стать ближе к музыкантам
Онлайн-концерты — это то, что не дает захандрить во внеплановой разлуке с вашими любимыми артистами. И Катя о том же:
— Посмотрите онлайн-концерт какой-нибудь классной группы. Вы же понимаете, о ком я?
Предполагаем, что она намекает на онлайн-выступление группы IOWA, которое и правда получилось очень крутым. Участники коллектива сейчас находятся в самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что не помешало им отыграть концерт всем вместе: участники диско-племени IOWA делали музыку прямо из своих квартир. А теперь его
Заняться забытым хобби
О том, что Катя — человек творческий, вы наверняка знаете и без нас. Она не только пишет песни, но и, к примеру, уже давно выпускает дизайнерскую одежду. Теперь девушка рассказывает еще об одном своем хобби:
— Я обожаю рисовать. Но уверена, что многие со школы не брали краски в руки. Рисуйте акварелью, гуашью, карандашами — всем, что попадется под руку. С фотографии, фантазируя, просто разбрызгивая капли краски на листе. Открывайте в себе давно забытое!
Прокачаться
Катя рекомендует вам как можно больше слушать лекции, смотреть видеоуроки и мастер-классы от специалистов в интересующей вас теме. Можно изучить историю любимого города или узнать о судьбе какого-нибудь великого человека. Или даже освоить удаленную работу в какой-нибудь сфере. Вот
Также девушка напоминает, что карантин — прекрасная возможность без спешки посмотреть интервью с любимыми артистами или другими мудрыми людьми. С нашей прошлой встречи с Катей и ее мужем Леней мы
Ну а если вы пошли гулять по просторам интернета, не останавливайтесь. Потому что вот следующий Катин совет:
— Прогуляйтесь в тишине и одиночестве по музеям благодаря возможности онлайн-экскурсий. Остановитесь у любимой картины и смотрите на нее, не пытаясь подпрыгнуть выше толпы туристов.
Куда податься? Мы подскажем. На днях Нью-Йоркский музей современного искусства МоМа запустил бесплатные онлайн-курсы об
Сесть за книгу
Из банального, но очень важного певица советует наконец добраться до своей библиотеки и уделить время чтению.
— У каждого есть книга, до которой никак не доходят руки, в которую хочется погрузиться полностью, не контролируя время. Отличный момент, чтобы прочитать ее.
У себя в Instagram девушка
Не теряться с близкими
Казалось бы, тоже простой совет, но вспомните, когда вы последний раз видели своих близких?
— Больше разговаривайте с людьми, на которых обычно не хватает времени: позвоните по видео родителям, поболтайте с подругой три часа подряд, сидя на полу, как раньше.
Это все советы от Кати IOWA. Если не знаете, с чего начать, певица предлагает вам очень необычный вариант. Спорим, вы об этом даже не думали?
— Можно сделать карту желаний! Это отличный релакс, а карантин — время, чтобы визуализировать свои желания.
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