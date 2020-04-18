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Вот вам шесть небанальных идей, чем заняться дома, от Кати IOWA

18.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы могли заметить, что на замену еженедельным обзорами «Куда пойти в выходные» на AFISHA.TUT.BY пришла новая серия текстов «Лучше #ОстаньтесьДома». Теперь советами, чем заняться в самоизоляции, делятся наши гости. Новой героиней стала певица Катя Иванчикова, вокалистка группы IOWA. Девушка рассказала о шестерке идей, как не умереть от скуки во время безвылазного нахождения дома. Вспоминаем детство и вдохновляемся вместе с IOWA.


  • Катя Иванчикова Солистка группы IOWA

    Просит вас остаться в выходные дома

Более 10 лет назад в Могилеве появилась известная сейчас во всем СНГ группа IOWA. Хоть почти сразу ее участники уехали покорять Питер, они и сегодня называют себя белорусской группой. Идеями, чем заняться на карантине, от лица коллектива поделилась Катя IOWA. Она считает, что изоляция — это не какой-нибудь конец света, а время, которое можно уделить себе и своим давно забытым желания. Девушка делится:

— Мы должны выжать максимум из сложившейся ситуации! Заняться тем, на что всегда не хватает времени.

Чем, например?

Сделать необычную фотосессию


Фото предоставлено артисткой

Катя — большая любительница фотосессий: это видно хотя бы по ее Instagram. От этого удовольствия она не готова отказываться даже на карантине. Вот какой выход из ситуации она придумала.

— Устройте себе фотосессию через FaceTime с фотографом, которому доверяете. Это новый опыт, который поможет раскрыть в себе новые грани.

FaceTime — это приложение для аудио- и видеосвязи от компании Apple. Если айфона или макбука у вас нет, Skype, Zoom или любой другой сервис, поддерживающий видеосвязь, отлично подойдут на замену. Кстати, Катя такую фотосессию уже устроила — посмотрите на ее результаты.

Стать ближе к музыкантам


Фото предоставлено артисткой

Онлайн-концерты — это то, что не дает захандрить во внеплановой разлуке с вашими любимыми артистами. И Катя о том же:

— Посмотрите онлайн-концерт какой-нибудь классной группы. Вы же понимаете, о ком я?

Предполагаем, что она намекает на онлайн-выступление группы IOWA, которое и правда получилось очень крутым. Участники коллектива сейчас находятся в самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что не помешало им отыграть концерт всем вместе: участники диско-племени IOWA делали музыку прямо из своих квартир. А теперь его можно посмотреть в Сети из любой точки мира бесплатно. Выступление начинается на 24-й минуте 40-й секунде. Концерт вдохновляющий и очень необычный, а если вы фанат группы, то это просто маст-си.

Заняться забытым хобби


Фото предоставлено артисткой

О том, что Катя — человек творческий, вы наверняка знаете и без нас. Она не только пишет песни, но и, к примеру, уже давно выпускает дизайнерскую одежду. Теперь девушка рассказывает еще об одном своем хобби:

— Я обожаю рисовать. Но уверена, что многие со школы не брали краски в руки. Рисуйте акварелью, гуашью, карандашами — всем, что попадется под руку. С фотографии, фантазируя, просто разбрызгивая капли краски на листе. Открывайте в себе давно забытое!

Прокачаться


Фото: instagram.com/katya_iowa

Катя рекомендует вам как можно больше слушать лекции, смотреть видеоуроки и мастер-классы от специалистов в интересующей вас теме. Можно изучить историю любимого города или узнать о судьбе какого-нибудь великого человека. Или даже освоить удаленную работу в какой-нибудь сфере. Вот тут мы собрали 12 сайтов для бесплатного самообразования, если вы сидите дома, — возможно, вам пригодится.

Также девушка напоминает, что карантин — прекрасная возможность без спешки посмотреть интервью с любимыми артистами или другими мудрыми людьми. С нашей прошлой встречи с Катей и ее мужем Леней мы помним, что пару впечатлил выпуск «вДудя» про Колыму. Может, сейчас как раз время для него?

Ну а если вы пошли гулять по просторам интернета, не останавливайтесь. Потому что вот следующий Катин совет:

— Прогуляйтесь в тишине и одиночестве по музеям благодаря возможности онлайн-экскурсий. Остановитесь у любимой картины и смотрите на нее, не пытаясь подпрыгнуть выше толпы туристов.

Куда податься? Мы подскажем. На днях Нью-Йоркский музей современного искусства МоМа запустил бесплатные онлайн-курсы об искусстве, моде и фотографии. Когда еще такое будет возможно? Есть варианты поближе к нашему культурному контексту: здесь в рубрике «Выставки» мы собрали онлайн-ивенты, которые тоже можно посмотреть. Lockdown отсюда — это что-то с чем-то.

Сесть за книгу


Фото предоставлено артисткой

Из банального, но очень важного певица советует наконец добраться до своей библиотеки и уделить время чтению.

— У каждого есть книга, до которой никак не доходят руки, в которую хочется погрузиться полностью, не контролируя время. Отличный момент, чтобы прочитать ее.

У себя в Instagram девушка рассказывает, что в школе и институте многие гениальные произведения проходят мимо нас. Например, сейчас даже на репетиции Катя берет с собой «Отцов и детей» Тургенева.

Не теряться с близкими


Фото предоставлено артисткой

Казалось бы, тоже простой совет, но вспомните, когда вы последний раз видели своих близких?

— Больше разговаривайте с людьми, на которых обычно не хватает времени: позвоните по видео родителям, поболтайте с подругой три часа подряд, сидя на полу, как раньше.

Это все советы от Кати IOWA. Если не знаете, с чего начать, певица предлагает вам очень необычный вариант. Спорим, вы об этом даже не думали?

— Можно сделать карту желаний! Это отличный релакс, а карантин — время, чтобы визуализировать свои желания.

А мы от себя порекомендуем послушать новый альбом IOWA «#людимаяки». Это третья студийная пластинка коллектива, в которой белорусы экспериментируют со звучанием, переплетая гитарные партии, ударные и электронику.

Вот что насоветовали наши предыдущие гостьи
Алена Повышева из «Что? Где? Когда?» советует, чем заняться, не выходя из дома
Как круто проводить время даже на карантине? Советует белорусская инди-певица Palina

 
Теги: Могилев
 
 
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Вы могли заметить, что на замену еженедельным обзорами «Куда пойти в выходные» на AFISHA.TUT.BY пришла новая серия текстов «Лучше #ОстаньтесьДома». Теперь советами, чем...
 
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