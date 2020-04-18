Нацбанк просит ввести изменения по кредитам, вкладам и карточкам, чтобы белорусы реже ходили в банки

Источник материала: Tut.by

Нацбанк рекомендовал банкам расширить дистанционное обслуживание клиентов. Регулятор обращает внимание, что не во всех банках, к примеру, сейчас можно в онлайн-режиме досрочно погасить кредит или перевести закрытый депозит на банковский счет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Считаем, что подобные подходы не могут применяться в условиях сложной эпидемиологической ситуации, и полагаем необходимым банкам оперативно провести ряд организационных мер по минимизации случаев необходимости личного присутствия клиентов в отделениях при взаимодействии с банком», — отмечают в банке письме, которое было направлено в банки (его копия имеется в редакции).

Регулятор рекомендует банкам по-максимуму расширить число услуг, которые можно совершить через ЕРИП, в том числе — возврат и погашение кредитов и уплата процентов за пользование ими. Банки также просят организовать автоматическое продление срока действия банковских платежных карт как минимум до 1 июля 2020 года.

Нацбанк также советует обеспечить перевод денег со вклада (по истечении срока их возврата) на текущий банковский счет клиента. «При этом возможность открытия такого счета нормативно предоставлена с использованием межбанковской системы идентификации и систем дистанционного банковского обслуживания», — отмечают в Нацбанке.

Напомним, банки рекомендуют белорусам сократить использование наличных денег в пользу дистанционной оплаты товаров и услуг. Некоторые и вовсе советуют воздержаться от оплаты наличкой.