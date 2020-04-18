В Несвиже работает клуб для пожилых людей «Долголетие — без деменции!»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Под деменцией в пожилом возрасте подразумевается атрофия головного мозга и, как ее следствие, прогрессирующее слабоумие. Причины, по которым развивается деменция, до конца так и не определены. С возрастом все биохимические реакции в организме человека замедляются, некоторые дают сбой вследствие развития недугов.

Слабоумие у пожилых людей начинает прогрессировать постепенно. Забываются ранее приобретенные навыки, а новый человек научиться не в состоянии, как не в состоянии обобщать информацию, делать выводы и адекватно оценивать себя и других.

На первый план выходят негативные черты характера — скупость, раздражительность, гнев, зависть. Интересы сужаются, а взгляды становятся шаблонными. Пропадает стыд и приверженность морально-этическим нормам. В тяжелых случаях наблюдается полная деградация и дезадаптация личности. Больной требует постоянного ухода и присмотра, ведь он не способен обслуживать себя самостоятельно.

От старческого слабоумия сегодня страдает около 50 миллионов человек по всему миру. Ежегодно к этой цифре плюсуются новые 10 миллионов.

Факторы риска: возраст человека приближается к 75 годам (женщины в большей мере подвержены развитию деменции); у больного выявлен диабет (эта болезнь губительна для сосудов всего организма, в том числе и для головного мозга); кто-то из близких родственников страдал от проявлений старческого слабоумия (склонность к заболеванию заложена в генах); имели место травмы головы; был перенесен инсульт; диагностированы инфекционные поражения головного мозга, такие, как сифилис, энцефалит, менингит, туберкулез; низкий уровень физической и интеллектуальной активности на протяжении длительного времени; избыточное содержание холестерина в крови; систематическое самоотравление алкоголем, никотином, психотропными препаратами; на протяжении жизни человеку были свойственны депрессивные расстройства.

Предотвратить развитие старческого слабоумия можно. В том случае, если ваш возраст уже превышает сорок лет, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Контролируйте уровень сахара, это позволит сохранить здоровье кровеносных сосудов до глубокой старости. Держите в норме артериальное давление и содержание холестерина в крови, чтобы предотвратить инсульт. Откажитесь от вредных привычек, пока не поздно. Не занимайтесь самостоятельным лечением депрессивных состояний, все препараты, угнетающие мозг (снотворные и антидепрессанты), можно принимать только по назначению специалиста. По возможности, берегите свою голову от травм, особенно в том случае, если падения и удары уже были в прошлом. Будьте активны в физическом отношении: делайте утреннюю зарядку, танцуйте, старайтесь каждый день гулять на свежем воздухе. Придерживайтесь принципов правильного питания: больше овощей, фруктов, рыбы, кисломолочных продуктов, меньше жирного мяса и продуктов, содержащих тугоплавкие жиры. Высыпайтесь, разумно чередуйте труд и отдых. Вырабатывайте в себе устойчивость к стрессовым ситуациям, вряд ли когда-нибудь вы будете жить безмятежно, но расстраиваться по каждому поводу — подвергать свой мозг опасности. Не запирайтесь в четырех стенах, будьте открыты для общения с друзьями, не бойтесь знакомиться с новыми людьми. Тренируйте не только тело, но и мозг — займитесь изучением иностранного языка, читайте, пишите письма родственникам и друзьям, учите наизусть стихи и отрывки из прозаических произведений, решайте задачи, разгадывайте или составляйте кроссворды и головоломки. Развивайте мелкую моторику рук — займитесь рукоделием, лепкой, аппликацией, рисованием, собирайте пазлы.

Все перечисленные выше рекомендации сослужат добрую службу и в том случае, если человек давно перешагнул возрастной рубеж зрелости.

Остается добавить, что пожилые люди и их близкие должны обязательно обращать внимание на внезапные приступы забывчивости, рассеянности, которые раньше были не свойственны.

При первых признаках нарушения внимания или памяти необходимо обратиться за квалифицированной помощью к неврологу или психиатру.

В Несвижском районном территориальном центре социального обслуживания населения на базе отделения обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста (г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 73 б) для посещающих данное отделение организован клуб «Долголетие без деменции!». Занятия проводятся ежемесячно психологом отделения социальной адаптации и реабилитации и направлены на профилактику этого заболевания. Справки по телефону 5-16-24.

Юлия Малец,

психолог НРТЦСОН.