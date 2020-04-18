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Дубровенцы присоединились к патриотической акции «Дорогами памяти»

18.04.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы присоединились к патриотической акции «Дорогами памяти»

Патриотическая акция «Дорогами памяти» не первый год объединяет людей разных поколения. В ее рамках проходят автопробеги, памятные митинги, благоустраиваются территории воинских захоронений, проводится ремонт памятников. В этом году в рамках акции Дубровенский автоклуб дал старт эстафете памяти.


Дубровенцы присоединились к патриотической акции «Дорогами памяти»

14 апреля на границе Дубровенского и Оршанского районов состоялась встреча участников автоклуба с представителями Крапивенского сельского Дома культуры и местной школы. В торжественной атмосфере был зажжен факел с вечным огнем, живым символом памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Вместе с ним Оршанскому району были переданы книга «Память. Дубровенский район» и карта воинских захоронений на территории Дубровенского района, составленная работниками автоклуба.

—Наша акция посвящена семьдесят пятой годовщине Великой Победы, поэтому хотелось сделать что-то такое, что позволило бы донесли до ветеранов войны нашу любовь и благодарность, а заодно привлечь к акции молодежь. Так и родилась идея эстафеты, — рассказала заведующий автоклубом Наталья Хохлова. — Суть ее не просто в передаче символов памяти. При составлении карты мы посещали места воинских захоронений, проводили субботники. Это не просто общественно значимое занятие, но оно еще невероятно объединяет, позволяет прочувствовать важность тех событий, о которых мы знаем только по рассказам и урокам истории. Мы словно становимся их частью, помогаем их сохранить.


Дубровенцы присоединились к патриотической акции «Дорогами памяти»

Эстафета объединит всю Витебскую область. Следующим ее участником станет Толочинский район. По задумке организаторов, эстафета завершится 3 июля. В День Независимости Республики Беларусь символы памяти планируется пронести во время праздничного шествия. Впоследствии они будут переданы в Витебский музей им. М.Шмырева.

 
 
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Патриотическая акция «Дорогами памяти» не первый год объединяет людей разных поколения. В ее рамках проходят автопробеги, памятные митинги, благоустраиваются...
 
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