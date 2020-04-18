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Зеленский о Донбассе: Выйдут войска и мы зайдем, затем - граница, затем - выборы
Источник материала: Партизан
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил виденье реинтеграции и возвращения контроля над временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.
Он заявил, что местные выборы на оккупированном Донбассе пройдут лишь после того, как оттуда выйдут незаконные вооруженные формирования, а Украина получит контроль над границей с Россией.
"Большой результат - вернем наши территории. Вывод будет войск, незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с РФ. И обязательно там пройдут выборы", - заявил Зеленский.
"Для меня самое главное: выйдут войска и мы зайдем. Если мы зайдем - мы сразу вернем своих людей к жизни. К жизни. Затем - граница. Затем - выборы", - резюмировал Зеленский.
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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил виденье реинтеграции и возвращения контроля над временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом он заявил в...
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