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Не пейте водку у плиты: в Бобруйске от газовой плиты пострадали две женщины
Источник материала: Партизан
Разогреть суп на плите может быть опасно для жизни.
Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Несчастный случай с двумя пострадавшими произошел в четверг, 16 апреля, в деревне Ступени. Днем около обеда две сельчанки загорелись от газовой плиты, обгоревших женщин доставили в больницу, и уже медики сообщили о происшествии спасателям.
– Известно, что одна из пострадавших около 11.00 часов готовила еду на газовой плите. От неловкого движения уронила бутылку с водкой прямо на горящую конфорку, произошел взрыв газовоздушной смеси – у женщины вспыхнули волосы на голове. На помощь бросилась подруга, которая была тоже на кухне, она попыталась поднять бутылку с плиты, наклонилась и у нее тоже вспыхнули волосы, – рассказали в пресс-службе.
Женщин с ожогами головы госпитализировали. По факту происшествия проведена проверка.
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Разогреть суп на плите может быть опасно для жизни.
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