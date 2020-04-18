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Владимир Бережков предложил награждать лучшего хоккеиста Беларуси призом имени Михаила Захарова
Источник материала: Партизан
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков представил свой вариант названий для именных призов в белорусском хоккее. В частности, он предложил награждать лучшего хоккеиста страны призом имени Михаила Захарова.
ФХБ запустит в соцсетях голосование среди болельщиков, чтобы определить названия для именных трофеев.
"Думаю, нужно провести несколько обсуждений, голосований, в том числе и среди болельщиков, специалистов, ветеранов, клубов. Но окончательное решение на этой основе должен принимать исполком ФХБ", — цитирует Бережкова
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Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков представил свой вариант названий для именных призов в белорусском хоккее. В частности, он предложил награждать лучшего...
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