Всего 30% лёгких сохранилось у первого заболевшего коронавирусом в Севастополе

— 70% лёгких у него повреждено. Сохранилось — около 30%. Врачи говорят, что будет регенерация. Но насколько она будет — неизвестно. Он первый фактически у нас был госпитализирован, — сказал Развожаев.













life.ru Он отметил, что выписанный пациент — вероятно, почти инвалид, так как неизвестно, как восстановится лёгочная ткань, пишет .



