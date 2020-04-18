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Всего 30% лёгких сохранилось у первого заболевшего коронавирусом в Севастополе
Источник материала: Партизан
Об этом в эфире телеканала СТВ заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
— 70% лёгких у него повреждено. Сохранилось — около 30%. Врачи говорят, что будет регенерация. Но насколько она будет — неизвестно. Он первый фактически у нас был госпитализирован, — сказал Развожаев.
Он отметил, что выписанный пациент — вероятно, почти инвалид, так как неизвестно, как восстановится лёгочная ткань, пишет .
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Об этом в эфире телеканала СТВ заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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