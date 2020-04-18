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«Я ходил в туалет 20 раз в день». История парня с болезнью Крона

18.04.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Болезнь Крона — это хроническое воспалительное заболевание кишечника. Одно из проявления — частые позывы в туалет, которые сопровождаются диареей, температурой, болью в суставах и потерей веса. Три года назад после многочисленных предположений и анализов (рак? язвенный колит? синдром раздраженного кишечника?) Максиму поставили окончательный диагноз. Первый год был самый тяжелый: бесчисленные ложные позывы, постоянная слабость, диета и туалетная бумага как неизменный компаньон при выходе из дома. Сейчас парень понимает, что ко всему можно привыкнуть и специфическая болезнь — это не повод для стыда. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.


 
 
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Три года назад после многочисленных предположений и анализов Максиму поставили окончательный диагноз. Первый год был самый тяжелый: бесчисленные ложные позывы,...
 
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