Саудовская Аравия предложила европейским потребителям три месяца не платить за нефть













Прайс-лист отгрузочных цен на май, опубликованный Saudi Aramcо, оставляет прежними скидки на продажи в Северо-Западную Европу и увеличивает их для Средиземноморья и Азии.





Таким образом, ценовая война с российскими поставщиками затягивается: снижены цены для южно-европейских стран — скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое, до $10,3 к цене Brent.





Напомним, что речь идет не о фьючерсных ценах, которые держатся около $30, а спотовых, которые фиксирует маркер Dated Brent.





Теперь сверхлегкая саудовская нефть сможет поступать в Средиземноморье по $10,58 за баррель.





Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка $10,25 к Dated Brent на поставки сорта Arab Light, что дает фактическую цену $10,63.





Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов — на $2,5-4,2 за бочку.