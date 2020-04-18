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Саудовская Аравия предложила европейским потребителям три месяца не платить за нефть
Источник материала: Партизан
Саудовская Аравия начала предлагать европейским НПЗ беспрецедентную отсрочку платежей — 90 дней с момента поставки. Отложенные платежи будут оформляться через саудовские банки.
Прайс-лист отгрузочных цен на май, опубликованный Saudi Aramcо, оставляет прежними скидки на продажи в Северо-Западную Европу и увеличивает их для Средиземноморья и Азии.
Таким образом, ценовая война с российскими поставщиками затягивается: снижены цены для южно-европейских стран — скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое, до $10,3 к цене Brent.
Напомним, что речь идет не о фьючерсных ценах, которые держатся около $30, а спотовых, которые фиксирует маркер Dated Brent.
Теперь сверхлегкая саудовская нефть сможет поступать в Средиземноморье по $10,58 за баррель.
Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка $10,25 к Dated Brent на поставки сорта Arab Light, что дает фактическую цену $10,63.
Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов — на $2,5-4,2 за бочку.
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Саудовская Аравия начала предлагать европейским НПЗ беспрецедентную отсрочку платежей — 90 дней с момента поставки. Отложенные платежи будут оформляться через...
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