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В Беларуси организовали благотворительный марафон «Милиция – врачам»
18.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусских врачей поддерживают правоохранители. Тысячи перчаток, комбинезонов и респираторов уже подготовлены для медиков, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Белорусская милиция организовала благотворительный марафон. Правоохранители передают средства индивидуальной защиты в детские сады, отделения пребывания для пожилых людей и инвалидов, а также в клиники. Сегодня партию комбинезонов получили врачи Минской городской больницы скорой медицинской помощи. В смену здесь работают порядка 600 сотрудников.
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Тысячи перчаток, комбинезонов и респираторов уже подготовлены для медиков.
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