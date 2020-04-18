В Беларуси организовали благотворительный марафон «Милиция – врачам»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусских врачей поддерживают правоохранители. Тысячи перчаток, комбинезонов и респираторов уже подготовлены для медиков, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Белорусская милиция организовала благотворительный марафон. Правоохранители передают средства индивидуальной защиты в детские сады, отделения пребывания для пожилых людей и инвалидов, а также в клиники. Сегодня партию комбинезонов получили врачи Минской городской больницы скорой медицинской помощи. В смену здесь работают порядка 600 сотрудников.



«На уровне приемного отделения мы сразу же не можем отсечь тех пациентов, которые имеют явную вирусную инфекцию. Поэтому принято решение, что все наши работники приемного отделения работают в комбинезонах, в защитных очках и в защитных масках», – сказал заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шиманский.



«Мы окажем содействие и помощь каждому медику, врачу, любому нуждающемуся работнику учреждения здравоохранения. Максимально, все, что в наших силах, мы будем делать до тех пор, пока эта помощь будет им необходима», – отметила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова.



Благотворительная акция «Милиция – врачам» пройдет по всей Беларуси. Также правоохранители организовали сбор денежных средств для медицинских учреждений.