Еще ниже: цена нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет









По состоянию на 15:36 мск (16:36 по бакинскому времени - ред.) цена майских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 10,92% - до 17,7 доллара за баррель.





ru.oxu.az В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent продолжает расти - на 0,07% - до 27,84 доллара за баррель, пишет





11:46





Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 19 долларов за баррель впервые с 31 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.





По состоянию на 11:06 по бакинскому времени 17 апреля, цена майских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 4,28% - до 19,02 доллара за баррель. Минутами ранее показатель доходил до 18,96 доллара.





В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% - до 28,07 доллара за баррель.



