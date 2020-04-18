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Еще ниже: цена нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет

18.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.



По состоянию на 15:36 мск (16:36 по бакинскому времени - ред.) цена майских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 10,92% - до 17,7 доллара за баррель.

В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent продолжает расти - на 0,07% - до 27,84 доллара за баррель, пишет ru.oxu.az

11:46

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 19 долларов за баррель впервые с 31 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 11:06 по бакинскому времени 17 апреля, цена майских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 4,28% - до 19,02 доллара за баррель. Минутами ранее показатель доходил до 18,96 доллара.

В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% - до 28,07 доллара за баррель.
 
 
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Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.
 
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