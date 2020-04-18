"Президентские выбору на носу". Два странных решения правительства о зарплатах и продуктах

объяснили UDF.BY, какой логикой могли руководствоваться власти. В пятницу стало известно о двух решениях правительства, которые касаются зарплат и цен на продукты. ЭкспертыUDF.BY, какой логикой могли руководствоваться власти.

«Печатание пустых денег обязательно приведет к очередному всплеску инфляции»

Согласно постановлению №234 правительство временно отвязало повышение зарплат от роста производительности труда. Действовать решение будет до 31 декабря 2020 года.





Но в последние годы Александр Лукашенко много раз заявлял, что повышать зарплаты без роста производительности труда нельзя. Почему же власти изменили свое мнение?









Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что хотелось бы получить разъяснения чиновников по поводу этого решения, чтобы сделать окончательные выводы.





«На данный момент единственные, кто может воспользоваться эти постановлением, – наши «голубые фишки»: нефтепереработчики, калийщики. Деньги у которых в общем-то есть, но которые обеспечить рост производительности не могут. Им словно разрешают: ладно, поднимайте зарплаты», – сказал Марголин.





Глобальный кризис должен сказаться и на белорусских предприятиях. Может быть решение связано с этим?





«Если речь о людях, которых отправляют в отпуск за свой счет, у которых уменьшается зарплата из-за уменьшения загрузки предприятия, то возникает вопрос: так, а за счет наниматели будут повышать зарплаты? Для этого должна быть какая-то помощь со стороны государства», – отметил экономист.





Марголин добавил: «Если не растет производительность труда, не растет объем производства, то повышение зарплат может означать печатание пустых денег, которое обязательно приведет к очередному всплеску инфляции. У людей будет больше денег, но товаров от этого больше ведь не станет».









Экономист не исключает, что постановление правительства может быть связано с тем, что в Беларуси «президентские выборы на носу». В прошлом были ситуации, когда власти для задабривания населения заметно повышали их получки.

«Предприниматели говорят: либо начинать опять обманывать государство, либо отказываться от импорта»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) ввело регулирование цен на социально значимые товары. Оно касается 26 позиций. Это свежая рыба, масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо, колбасы вареные, сосиски, куриные яйца, мясные, молоко, кефир, сметана, творог, мыло твердое и хозяйственное, спички, прокладки, подгузники, туалетная бумага и др.

Максимальная надбавка импортера на эти товары определена в размере 10%.





Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства и владелец магазинов Виктор Маргелов в комментарии UDF.BY отметил, что власти приняли такое решение, чтобы ограничить рост цен – «по их мнению».





«В свое время отдельные торговые сети очень заигрались с наценками, поставив вопрос социальной напряженности в стране. Новое решение заменяет постановление № 184 (надеюсь, оно будет отменено), которое запрещало повышение цен больше, чем на 0,5% на все товары в стране. С одной стороны, сделан шаг вперед – всего лишь 26 групп товаров и в основном остались лишь продовольственные. С другой стороны, возникнет ряд проблем из-за этого постановления», – сказал Маргелов.









Например, по его словам, решение создает крайне неравные условия между крупными сетями и субъектами малого и среднего предпринимательства.





«Оно никоим образом не ограничивает предоставление бонусов и других платежей, связанных с поставкой товаров. Кто-то будет за полцены получать товар, а кто-то за полную стоимость.





Второй вопрос – ограничение рентабельности оптовых импортеров 10%. Встает вопрос о продолжении таких поставок в Беларусь. Мне звонили предприниматели и говорили: не знаем, что будем делать. Либо начинать опять обманывать государство, либо отказываться от импорта. С учетом логистики в 10% никак не вложиться. Товар нужно ввести в страну, развести по складам и торговым сетям, уговорить его продать, вырвать оплату», – рассказал Маргелов.



