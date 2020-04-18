ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Президентские выбору на носу". Два странных решения правительства о зарплатах и продуктах

18.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Эксперты объяснили, что стоит за малопонятными постановленями властей.

"Президентские выбору на носу". Два странных решения правительства о зарплатах и продуктах
В пятницу стало известно о двух решениях правительства, которые касаются зарплат и цен на продукты. Эксперты объяснили UDF.BY, какой логикой могли руководствоваться власти.

«Печатание пустых денег обязательно приведет к очередному всплеску инфляции»

Согласно постановлению №234 правительство временно отвязало повышение зарплат от роста производительности труда. Действовать решение будет до 31 декабря 2020 года.

Но в последние годы Александр Лукашенко много раз заявлял, что повышать зарплаты без роста производительности труда нельзя. Почему же власти изменили свое мнение?


Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что хотелось бы получить разъяснения чиновников по поводу этого решения, чтобы сделать окончательные выводы.

«На данный момент единственные, кто может воспользоваться эти постановлением, – наши «голубые фишки»: нефтепереработчики, калийщики. Деньги у которых в общем-то есть, но которые обеспечить рост производительности не могут. Им словно разрешают: ладно, поднимайте зарплаты», – сказал Марголин.

Глобальный кризис должен сказаться и на белорусских предприятиях. Может быть решение связано с этим?

«Если речь о людях, которых отправляют в отпуск за свой счет, у которых уменьшается зарплата из-за уменьшения загрузки предприятия, то возникает вопрос: так, а за счет наниматели будут повышать зарплаты? Для этого должна быть какая-то помощь со стороны государства», – отметил экономист.

Марголин добавил: «Если не растет производительность труда, не растет объем производства, то повышение зарплат может означать печатание пустых денег, которое обязательно приведет к очередному всплеску инфляции. У людей будет больше денег, но товаров от этого больше ведь не станет».


Экономист не исключает, что постановление правительства может быть связано с тем, что в Беларуси «президентские выборы на носу». В прошлом были ситуации, когда власти для задабривания населения заметно повышали их получки.

«Предприниматели говорят: либо начинать опять обманывать государство, либо отказываться от импорта»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) ввело регулирование цен на социально значимые товары. Оно касается 26 позиций. Это свежая рыба, масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо, колбасы вареные, сосиски, куриные яйца, мясные, молоко, кефир, сметана, творог, мыло твердое и хозяйственное, спички, прокладки, подгузники, туалетная бумага и др.
Максимальная надбавка импортера на эти товары определена в размере 10%.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства и владелец магазинов Виктор Маргелов в комментарии UDF.BY отметил, что власти приняли такое решение, чтобы ограничить рост цен – «по их мнению».

«В свое время отдельные торговые сети очень заигрались с наценками, поставив вопрос социальной напряженности в стране. Новое решение заменяет постановление № 184 (надеюсь, оно будет отменено), которое запрещало повышение цен больше, чем на 0,5% на все товары в стране. С одной стороны, сделан шаг вперед – всего лишь 26 групп товаров и в основном остались лишь продовольственные. С другой стороны, возникнет ряд проблем из-за этого постановления», – сказал Маргелов.


Например, по его словам, решение создает крайне неравные условия между крупными сетями и субъектами малого и среднего предпринимательства.

«Оно никоим образом не ограничивает предоставление бонусов и других платежей, связанных с поставкой товаров. Кто-то будет за полцены получать товар, а кто-то за полную стоимость.

Второй вопрос – ограничение рентабельности оптовых импортеров 10%. Встает вопрос о продолжении таких поставок в Беларусь. Мне звонили предприниматели и говорили: не знаем, что будем делать. Либо начинать опять обманывать государство, либо отказываться от импорта. С учетом логистики в 10% никак не вложиться. Товар нужно ввести в страну, развести по складам и торговым сетям, уговорить его продать, вырвать оплату», – рассказал Маргелов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты объяснили, что стоит за малопонятными постановленями властей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Майстар-клас ад гаспадыні Чабатовіцкага цэнтра народнай творчасці Алены Шаўчэнкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика