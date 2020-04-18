Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 17 апреля, завершился первый этап международного патриотического проекта «Во славу общей Победы», который проходил по территориям 10-и сельских советов Брестского района. Земля, собранная в местах захоронений, была помещена в одну капсулу и передана в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

Минске" alt="Землю с 62-х мест захоронений передали из Брестского района для закладки храма-памятника в Минске" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1587203051428664.jpg">



По этой причине вчера, 17 апреля, представители Брестского района собрались у памятника расстрелянным воспитанникам Домачевского детского дома. Место было выбрано не случайно. Для жителей района это место, как Хатынь для Беларуси – символ скорби и памяти о человеческих жертвах. 23 сентября 1942 года здесь фашисты безжалостно расстреляли 53 воспитанника Домачевского детского дома и воспитательницу Грохольскую Полину Александровну.









Право провести торжественную церемонию предоставили председателю Брестской районной организации Совета ветеранов Петру Антоновичу Брюзгину и первому секретарю Брестской районной организации ОО «БРСМ» Дмитрию Геннадьевичу Новичуку. Напомним, земля была собрана с 62-х воинских захоронений и мест памяти жертв войны.









Затем литию в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, совершил настоятель храма святого Апостола Луки иерей Дмитрий Коротай.





Торжественную передачу капсулы с землёй директору МК «Брестская крепость-герой» Григорию Григорьевичу Бысюку произвел заместитель председателя Брестского райисполкома Павел Иванович Волынец.





«Победа в Великой Отечественной войне слагалась из усилий всех сыновей и дочерей на тот момент единой большой Родины и несломленного духа каждого в отдельности человека. Мы, жители больших городов и малых деревень, считаем своим долгом знать историю своей малой родины и передавать знания будущим поколениям. Мы обязаны помнить тех, кто отдал жизнь за свою Родину, и благодарить тех, кто сегодня ещё с нами», - резюмировал ведущий мероприятия.





Кульминацией вышеназванной акции станет закладка более 100 капсул с землёй со всей Республики Беларусь и с памятных мест зарубежья в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в г. Минске.

Справочно

«Общая память – общий мир», под таким девизом проходит с мая прошлого года по май 2020-го на территории нашей родной Беларуси международная акция памяти «Во славу общей Победы!» в рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Главная ее цель - гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Акция служит cохранению исторической памяти о военных действиях Великой Отечественной войны и увековечению имён её участников.