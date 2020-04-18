ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анна Хитрик о карантине в Израиле: «Не могу привыкнуть к тому, что государство обо мне заботится»

18.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известная актриса, уехавшая из Беларуси несколько лет назад, в интервью «Салідарнасці» рассказала о том, как пандемия изменила жизнь ее семьи, и о поддержке, которую получает от властей во время изоляции.

Анна Хитрик о карантине в Израиле: «Не могу привыкнуть к тому, что государство обо мне заботится»
Фото из архива Анны Хитрик
Два с половиной года назад актеры Купаловского театра Анна Хитрик и Сергей Руденя переехали в Израиль, чтобы их сын Степан, которому поставили диагноз «аутизм», мог получать квалифицированную помощь и жил в комфортной среде, которая принимает детей с особенностями.

— Я не могу привыкнуть к тому, что государство обо мне заботится, — говорит Анна. — Сейчас, во время карантина, нам оказывают помощь. Например, это может быть карточка с определенной суммой или продукты.

Обстоятельства сложились так, что мужа Анны сократили на работе. Семье пришлось остановить работу в своем театре, который только начал развиваться.

— Финансовое положение у нас на нуле. Ничего не зарабатываем ни я, ни муж. Это тяжело.

Анна вспоминает, как недавно ей позвонила соцработница и спросила, все ли у них в порядке.

— Я была в ужасном настроении в тот день. В разговоре с соцработницей я расплакалась, говорила, что переживаю, на что жить, чем платить и т.д.


Она спросила, есть ли у ребенка компьютер. (В Израиле во время карантина все школы перешли на онлайн-обучение). Я ответила, что у нас один компьютер, но нам страшно его давать ребенку, потому что там вся наша работа — видеозаписи, на нем муж монтирует ролики.

Соцработница предложила: если Степе нужен компьютер для учебы — скажите. Думаю, ну, понятно, занесите нас в этот список, мы же знаем, что он ничего не получит. Через неделю нам позвонили и сказали: «Сейчас вам привезут компьютер». Степе подарили ноутбук — не новый, но он прекрасно работает. Я была в шоке.

Кроме того, нам привезли (уже не в первый раз) подарки к Песаху — коробки с едой (овощи, консервы). Я не представляю, сколько кругов ада нужно было бы пройти в Минске для того, чтобы получить это. А тут я даже не просила...

Анна признается: она ко многому не может привыкнуть в Израиле.

— Например, к тому, что жители города, дети которых занимались у меня, звонят и спрашивают: «Аня, есть ли деньги заплатить за аренду дома?». Я говорю: да, все есть, ничего не надо. И плачу в салфетку. Мне так приятно и почему-то стыдно от того, что кто-то хочет обо мне позаботиться.

Мы с мужем говорили, что даже если карантин продлится очень долго, мы не умрем от голода и холода, и все будет хорошо.

Анна находится в ремиссии после лечения от онкологии. Она должна была проходить проверки в клинике, но в связи с пандемией их отменили.

— На днях позвонили и назначили первое УЗИ, чему я несказанно рада.

«В изоляции находишь что-то ценное, чего ты раньше не замечал»
По словам Ани, самое сложное для нее в карантине — это понимание того, что ты закрыт.

— Если бы у меня был отпуск, наверное, я бы редко выходила, люблю побыть дома. Но как только тебе говорят, что выходить нельзя... Это как с диетой. Может быть, ты раньше отказался бы от каких-то продуктов, но как только тебе говорят, что их есть нельзя, тебе сразу хочется.

На самом деле я не думаю, что наш карантин отличается от других стран, где он был принят. У нас можно выходить на улицу сто метров в одну сторону, сто — в другую. Особенные дети могут гулять на более длинные расстояния с одним родителем. В магазин может ходить один член семьи — у нас это муж делает.

Магазины открыты, все жизненно необходимые продукты есть. Единственное — сложно купить яйца. У нас дома яиц нет уже недели две. В группах в соцсетях советуют, где купить.

В самом начале после объявления пандемии в Израиле раскупали туалетную бумагу – как и везде. Это было довольно забавно.

Маски сейчас мало где продаются, они стоят очень дорого.

Мы по очереди гуляем с сыном, в остальное время сидим дома, смотрим на птичек, цветочки и радуемся.

Наша кошка родила четырех котят. Мы понимаем, что они останутся у нас, и это будет кошмар.


Что хорошего дала изоляция? То, что мы давно планировали и до чего руки не доходили. Мы открыли Youtube-канал с добрыми сказками — Дом чёрной совы.

На карантине ты находишься тет-а-тет со своим ребенком сутками, видишь его недостатки и достоинства, недочеты в твоем воспитании, в учебе, пытаешься это исправить.

В изоляции находишь что-то ценное, чего ты раньше не замечал. Находишь свой ресурс или не находишь и думаешь: буду дрыхнуть, это то, о чем я раньше мечтала — много спать и ничего не делать. Я это тоже делаю.

Честно говоря, конечно же, мы все тихо сходим с ума. Ну, ничего, главное, чтобы люди были здоровы, и эта зараза скорее ушла.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная актриса, уехавшая из Беларуси несколько лет назад, в интервью «Салідарнасці» рассказала о том, как пандемия изменила жизнь ее семьи, и о поддержке,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кейт Мидлтон и принц Уильям рассказали о своем любимом сериале. Вы точно о нем слышали!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика