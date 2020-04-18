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Кейт Мидлтон и принц Уильям рассказали о своем любимом сериале. Вы точно о нем слышали!

18.04.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кейт Мидлтон и принц Уильям рассказали о своем любимом сериале. Вы точно о нем слышали!

Королевская семья в интервью Radio 1 призналась, какой сериал любит смотреть в свободное время. Как оказалось, это знаменитый сериал «Игра престолов». Как рассказала Кейт Мидлтон, смотреть его получается только ночью, когда дети спят. 

Во время поездки в Германию супругам удалось познакомиться с одним из актеров сериала ­– Томом Влашихой. Разговаривая с ним, Уильям и Кейт пытались выяснить, чем же закончится сериал, но актер не стал спойлерить, и супругам пришлось ждать окончания саги, как и всем остальным поклонникам.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal 

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Теги: знакомства
 
 
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Королевская семья в интервью Radio 1 призналась, какой сериал любит смотреть в свободное время. Как оказалось, это знаменитый сериал «Игра престолов». Как рассказала...
 
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