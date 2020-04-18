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ФОТОФАКТ: львы отвыкли от туристов и заснули прямо на дороге
Источник материала: ОНТ
В национальном парке Крюгер (ЮАР) львы поняли, что людей вокруг нет, и легли спать прямо на дороге,
Необычную выходку животных заметил смотритель парка Ричард Соури. С 25 марта парк закрыли на карантин, однако Соури не прекращает патрулировать территорию. Когда он в очередной раз совершал объезд, увидел львов на дороге и сфотографировал их на телефон из своего авто.
ФОТО: RICHARD SOWRY/KRUGER NATIONAL PARK
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В национальном парке Крюгер (ЮАР) львы поняли, что людей вокруг нет, и легли спать прямо на дороге, передает BBC. Необычную выходку животных заметил смотритель парка...
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