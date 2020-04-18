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ДОМ-3: жестокое реалити с трагическим концом
Источник материала: ОНТ
Дзержинск. Улица Пролетарская 3. Возможно, хозяйка дома до сих пор не знает, что приключилось с её недвижимостью. Сгорело строение в ночь на 7 апреля. Выбравшийся из пожара мужчина поведал, что в доме годами творилось реалити-шоу, которое даже самый отчаянный продюсер не предложил бы для показа.
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Дзержинск. Улица Пролетарская 3. Возможно, хозяйка дома до сих пор не знает, что приключилось с её недвижимостью. Сгорело строение в ночь на 7 апреля. Выбравшийся из...
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