ДОМ-3: жестокое реалити с трагическим концом

Источник материала: ОНТ

Дзержинск. Улица Пролетарская 3. Возможно, хозяйка дома до сих пор не знает, что приключилось с её недвижимостью. Сгорело строение в ночь на 7 апреля. Выбравшийся из пожара мужчина поведал, что в доме годами творилось реалити-шоу, которое даже самый отчаянный продюсер не предложил бы для показа.

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