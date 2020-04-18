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БПЦ просит прихожан оставаться дома, освящать куличи самими и смотреть богослужения по телевизору

18.04.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

namenu.ru

Еще за несколько дней до Пасхи глава Белорусской православной церкви митрополит Павел призвал прихожан по возможности оставаться дома и не посещать храмы из-за вспышки COVID-19.

«Друзья, воздержитесь от посещения храма! — призвал митрополит Павел. — Нужно сберечь верующих, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким. Куличи будут освящаться на улице, за пределами храмов. Хочу подчеркнуть: это обряд, второстепенное, обращение патриарха важнее — жизнь человека намного дороже».

Освятить кулич можно и самому. В воскресенье утром, перед тем как сесть за стол, стоит трижды прочесть пасхальный тропарь и покропить кулич святой водой.

В то же время,  двери храмов для прихожан по-прежнему всегда открыты. Представители БПЦ рекомендуют воздержаться от посещения пасхальных богослужений людей с признаками ОРВИ, больных и слабых. Те, кто останется дома, смогут посмотреть праздничные богослужения по телевизору или онлайн.

Прямая трансляция пасхального богослужения из Свято-Духова кафедрального собора состоится на телеканале «Беларусь 1». Начало в 23.45. Онлайн-трансляции богослужений на своих ютьюб-каналах проведут приход храма иконы Божией Матери «Всецарица» и Елисаветинский женский монастырь города Минска. Возможно, транслировать службу будет также приход иконы «Всех скорбящих Радость», пишет TUT.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще за несколько дней до Пасхи глава Белорусской православной церкви митрополит Павел призвал прихожан по возможности оставаться дома и не посещать храмы из-за...
 
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