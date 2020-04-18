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Магазины должны изменить цены на социально значимые товары до 22 апреля
Источник материала: Партизан
Объектам торговли запретили повышать цены на социально значимые товары после 18 апреля текущего года.
Как
МАРТ 15 апреля принял постановление № 30 "О регулировании цен на социально значимые товары", которым на три месяца вводится госрегулирование цен на некоторые товары. Документом установлен размер предельных надбавок на них.
"Учитывая, что официальное опубликование и вступление в силу постановления приходится на 18 и 19 апреля, которые являются выходными, а также значительное количество товарных позиций, регулируемых названным постановлением, полагаем возможным приведение цен в соответствие с требованиями указанного постановления осуществить не позднее 22 апреля", – говорится в сообщении министерства.
В МАРТ отметили, что магазинам до указанной даты нельзя повышать цены на товары, предусмотренные документом, – они должны оставаться на уровне, сложившемся по состоянию на 18 апреля.
Обновленный список социально значимых товаров включает 26 позиций. В него вошли свежая рыба, сливочное масло, мука, подсолнечное и рапсовое масло, соль, мясо, колбасные изделия, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко, кефир, сметана, творог, бутилированная питьевая вода. Кроме продуктов в списке предметы гигиены – туалетное мыло, хозяйственное мыло, женские прокладки, подгузники, туалетная бумага и другие.
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Объектам торговли запретили повышать цены на социально значимые товары после 18 апреля текущего года.
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