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Магазины должны изменить цены на социально значимые товары до 22 апреля

18.04.2020 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объектам торговли запретили повышать цены на социально значимые товары после 18 апреля текущего года.

Как пишет Sputnik, объекты торговли должны изменить цены на социально значимые товары до 22 апреля, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

МАРТ 15 апреля принял постановление № 30 "О регулировании цен на социально значимые товары", которым на три месяца вводится госрегулирование цен на некоторые товары. Документом установлен размер предельных надбавок на них.


"Учитывая, что официальное опубликование и вступление в силу постановления приходится на 18 и 19 апреля, которые являются выходными, а также значительное количество товарных позиций, регулируемых названным постановлением, полагаем возможным приведение цен в соответствие с требованиями указанного постановления осуществить не позднее 22 апреля", – говорится в сообщении министерства.

В МАРТ отметили, что магазинам до указанной даты нельзя повышать цены на товары, предусмотренные документом, – они должны оставаться на уровне, сложившемся по состоянию на 18 апреля.

Обновленный список социально значимых товаров включает 26 позиций. В него вошли свежая рыба, сливочное масло, мука, подсолнечное и рапсовое масло, соль, мясо, колбасные изделия, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко, кефир, сметана, творог, бутилированная питьевая вода. Кроме продуктов в списке предметы гигиены – туалетное мыло, хозяйственное мыло, женские прокладки, подгузники, туалетная бумага и другие.
 
 
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Объектам торговли запретили повышать цены на социально значимые товары после 18 апреля текущего года.
 
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