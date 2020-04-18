Магазины должны изменить цены на социально значимые товары до 22 апреля

пишет Sputnik, объекты торговли должны изменить цены на социально значимые товары до 22 апреля, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. КакSputnik, объекты торговли должны изменить цены на социально значимые товары до 22 апреля, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.





МАРТ 15 апреля принял постановление № 30 "О регулировании цен на социально значимые товары", которым на три месяца вводится госрегулирование цен на некоторые товары. Документом установлен размер предельных надбавок на них.









"Учитывая, что официальное опубликование и вступление в силу постановления приходится на 18 и 19 апреля, которые являются выходными, а также значительное количество товарных позиций, регулируемых названным постановлением, полагаем возможным приведение цен в соответствие с требованиями указанного постановления осуществить не позднее 22 апреля", – говорится в сообщении министерства.





В МАРТ отметили, что магазинам до указанной даты нельзя повышать цены на товары, предусмотренные документом, – они должны оставаться на уровне, сложившемся по состоянию на 18 апреля.





Обновленный список социально значимых товаров включает 26 позиций. В него вошли свежая рыба, сливочное масло, мука, подсолнечное и рапсовое масло, соль, мясо, колбасные изделия, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко, кефир, сметана, творог, бутилированная питьевая вода. Кроме продуктов в списке предметы гигиены – туалетное мыло, хозяйственное мыло, женские прокладки, подгузники, туалетная бумага и другие.







