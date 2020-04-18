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Бензин и дизтопливо снова подешевеют
Источник материала: Партизан
С 19 апреля цены на автомобильное топливо на АЗС республики снизятся на 1 копейку.
Сообщили в концерне «Белнефтехим».
Литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,71 рубля, АИ-95-К5-Евро либо дизельного топлива – 1,81 рубля, тот же объем АИ-98-К5-Евро – 2,03 рубля.
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С 19 апреля цены на автомобильное топливо на АЗС республики снизятся на 1 копейку.
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