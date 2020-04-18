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Сеть жестких дискаунтеров «Грошык» добралась до Минска

18.04.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый магазин заработал в Каменной Горке на Неманской, 67. Все товары предлагают по крайне низким ценам, причем на прилавках много продуктов белорусского производства.

Сеть жестких дискаунтеров «Грошык» добралась до Минска
Молодой ритейлер развивает в стране формат жестких дискаунтеров. Из отличий – ощутимо низкие цены за счет минимизации расходов на логистику и персонал. Торговая сеть закупает в основном популярные товары, а поставляет их в магазины кратно местам для палет. Под шопинг выделена большая часть пространства, пишет telegraf.by
Минский «Грошык» занял здание в центре Каменной Горки рядом с парком Уго Чавеса. Магазин занимает 1100 «квадратов» и оформлен в стиле «ничего лишнего» с простой выкладкой и интуитивной навигацией. Помимо бакалеи, здесь есть фрукты и овощи, а еще рыба, морепродукты, замороженная продукция и полуфабрикаты. Также в магазине представлена молочная и мясная витрины, прилавка с выпечкой. Покупателей обслуживают 6 касс, рядом с магазином организована парковка на 15 автомобилей.

Низкие цены действуют на все товары. Так, килограмм яблок или кило бананов сегодня в «Грошыке» можно купить по 1,99 руб! Рыбу минтай можно приобрести по 4,99 руб./кг, а скумбрию – на 20 копеек дешевле. Почти литр подсолнечного масла – 1,79 рубля, по такой же цене можно купить и 2 килограмма муки, 190 грамм растворимого кофе «Нескафе» – 7,99 руб., а большая упаковка майонеза в 400 граммов – 1,39 рубля. Приятной оказалась цена и на туалетную бумагу – 1,09 за упаковку из 4 рулонов, и на капсулы для стирки – 4,99 рубля за 10 шт.


«Грошык» – белорусский ритейлер в формате жёстких дискаунтеров. Его запустили в качестве конкурента российским сетям «Светофор» и «Доброцен». Новая сеть уже представлена в Слониме, Солигорске, Гомеле, Бресте и Барановичах.

Спрос на магазины в регионах превзошел ожидания. По ценам «Грошык» выступает классическим жестким дискаунтером, но «мягче» и заботливее относится к покупателям: предлагает более широкий выбор белорусских товаров высокого качества.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Первый магазин заработал в Каменной Горке на Неманской, 67. Все товары предлагают по крайне низким ценам, причем на прилавках много продуктов белорусского...
 
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