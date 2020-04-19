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Пасха 2020. Что разрешают и запрещают традиции

19.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году православные отмечают Пасху — величественный православный праздник, которому насчитывается более 2000 лет, в воскресенье, 19 апреля.

Пасха 2020. Что разрешают и запрещают традиции
С Пасхой, одним из самых древних праздников в христианстве, который является днем воскрешения Иисуса Христа, связано немало традиций. Рассказываем, что разрешено, а что запрещено делать в Светлое Христово Воскресенье.

На Пасху принято писать писанки — куриные вареные яйца, окрашенные и декорированные традиционными символами. Церковь не возбраняет окрашивание яиц в любой цвет, но популярные в наши дни наклейки и другой декор с традиционной символикой рекомендует выбирать с осторожностью, избегая изображений Христа, Богородицы и лики других святых.

Накануне величайшего праздника христиан, согласно церковно-обрядовым и народным обычаям и традициям, нужно печь пасхи. Пасхальный кулич должен быть торжественным и пышным.

К Пасхе также принято вышивать полотенца и салфетки, которыми впоследствии покрывают пасхальные корзинки перед походом в церковь.

Считается, что на Пасху нужно христосоваться даже с врагами, а также не грустить и не ругаться. В этот день принято радоваться, угощать других и приглашать в дом гостей.

Распространено мнение, что в Светлое Христово Воскресенье нельзя работать, однако церковь не запрещает находиться на рабочем месте тем, кто в силу обстоятельств в этот день не может организовать себе выходной.

А вот работу по дому и другие домашние дела рекомендовано ограничить. Несмотря на то, что строгих ограничений на работу в Пасху нет, священнослужители рекомендуют отложить домашние дела.

На Пасху не следует посещать могилы родных. Считается, что в Светлое Христово Воскресенье, которое символизирует победу жизни над смертью, люди должны предаться радости, а поездку на кладбище перенести на Радоницу — в день, когда по традиции церковь поминает умерших.

Относительно праздничного стола также существует ряд традиций и обычаев. Рекомендовано накрывать стол разнообразно и пышно. Употребление алкогольных напитков церковь строго не ограничивает, однако рекомендует помнить об умеренности.
 
 
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В этом году православные отмечают Пасху — величественный православный праздник, которому насчитывается более 2000 лет, в воскресенье, 19 апреля.
 
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