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В Гродно на пожаре нашли тело мужчины: возбуждено уголовное дело по статье «убийство»

19.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно следователи устанавливают обстоятельства убийства пожилого мужчины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Вечером 18 апреля во время тушения пожара в частном доме в Гродно обнаружено тело 72-летнего хозяина с телесными повреждениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, производится осмотр, изымаются следы и объекты.

"Установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер", - отметила Инна Позняк. По статье "убийство" возбуждено уголовное дело.

Правоохранителями оперативно задержан подозреваемый. Им оказался 47-летний житель областного центра, который состоял в приятельских отношениях с погибшим. 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно следователи устанавливают обстоятельства убийства пожилого мужчины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по...
 
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