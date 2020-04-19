В Гродно на пожаре нашли тело мужчины: возбуждено уголовное дело по статье «убийство»

Вечером 18 апреля во время тушения пожара в частном доме в Гродно обнаружено тело 72-летнего хозяина с телесными повреждениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, производится осмотр, изымаются следы и объекты.





"Установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер", - отметила Инна Позняк. По статье "убийство" возбуждено уголовное дело.





Правоохранителями оперативно задержан подозреваемый. Им оказался 47-летний житель областного центра, который состоял в приятельских отношениях с погибшим.