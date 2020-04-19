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В Гродно на пожаре нашли тело мужчины: возбуждено уголовное дело по статье «убийство»
Источник материала: Партизан
В Гродно следователи устанавливают обстоятельства убийства пожилого мужчины. Об этом корреспонденту
Вечером 18 апреля во время тушения пожара в частном доме в Гродно обнаружено тело 72-летнего хозяина с телесными повреждениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, производится осмотр, изымаются следы и объекты.
"Установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер", - отметила Инна Позняк. По статье "убийство" возбуждено уголовное дело.
Правоохранителями оперативно задержан подозреваемый. Им оказался 47-летний житель областного центра, который состоял в приятельских отношениях с погибшим.
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В Гродно следователи устанавливают обстоятельства убийства пожилого мужчины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по...
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