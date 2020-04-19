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Скандал! Евгений Хачериди после матча с "Витебском" пытался ударить судью, массажист Бреста угрожал рефери физической расправой

19.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После матча между "Витебском" и брестским "Динамо" (1:0) в рамках 5-го тура высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.

В протоколе указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди.
 
Теги: Витебск
 
 
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После матча между "Витебском" и брестским "Динамо" (1:0) в рамках 5-го тура высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили...
 
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