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Скандал! Евгений Хачериди после матча с "Витебском" пытался ударить судью, массажист Бреста угрожал рефери физической расправой
Источник материала: Партизан
После матча между "Витебском" и брестским "Динамо" (1:0) в рамках 5-го тура высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.
В протоколе указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.
Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди.
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Скандал! Евгений Хачериди после матча с "Витебском" пытался ударить судью, массажист Бреста угрожал рефери физической расправой
После матча между "Витебском" и брестским "Динамо" (1:0) в рамках 5-го тура высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили...
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