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Барановичский молочный комбинат выпустил дополнительные акции

19.04.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Барановичский молочный комбинат» эмитировало 162 049 шт. ценных бумаг на общую сумму 10 млн рублей. Номинальная стоимость акции — 61,71 рубля.

После регистрации дополнительного выпуска акций размер уставного фонда предприятия составит 26,6 млн рублей.

Сообщается, что допэмиссия объявлена для привлечения денежных средств в увеличение производственных мощностей комбината по выпуску сыров полутвердых до 30 тонн в сутки.

Напомним, в декабре 2019 года «Савушкин продукт» купил 136 425 акций Барановичского молочного комбината (50,69% УФ) за 48,3 млн рублей.
 
 
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ОАО «Барановичский молочный комбинат» эмитировало 162 049 шт. ценных бумаг на общую сумму 10 млн рублей. Номинальная стоимость акции — 61,71 рубля.
 
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