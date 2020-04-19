Барановичский молочный комбинат выпустил дополнительные акции

После регистрации дополнительного выпуска акций размер уставного фонда предприятия составит 26,6 млн рублей.





Сообщается, что допэмиссия объявлена для привлечения денежных средств в увеличение производственных мощностей комбината по выпуску сыров полутвердых до 30 тонн в сутки.





Напомним, в декабре 2019 года «Савушкин продукт» купил 136 425 акций Барановичского молочного комбината (50,69% УФ) за 48,3 млн рублей.







