|
В Бресте вспоминают жертв расправы в Домачевском детском доме
Источник материала: ОНТ
Память, которая будет жить в веках. В год 75-летия Великой Победы под Брестом вспоминали жертв трагедии, которая произошла здесь в 1942 году – фашисты жестоко расправились с воспитанниками Домачевского детского дома.
Интернат располагался недалеко от границы, и с эвакуацией не успели. Жертвами стали 53 ребёнка (самому младшему не было и двух лет) и молодая воспитательница. Лишь некоторые имена удалось восстановить по воспоминаниям местных жителей. Большой холм в Домачевском лесу – то самое место расстрела.
Горсть земли с братской могилы освятили и поместили в капсулу, её передадут в Брестскую крепость. А на следующей неделе земля из сотен других захоронений со всей области с почестями отправится в Минск в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Завершится всебелорусская акция 9 мая в 75-летнюю годовщину Победы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Память, которая будет жить в веках. В год 75-летия Великой Победы под Брестом вспоминали жертв трагедии, которая произошла здесь в 1942 году – фашисты жестоко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)