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В Бресте вспоминают жертв расправы в Домачевском детском доме

19.04.2020 09:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бресте вспоминают жертв расправы в Домачевском детском доме

Память, которая будет жить в веках. В год 75-летия Великой Победы под Брестом вспоминали жертв трагедии, которая произошла здесь в 1942 году – фашисты жестоко расправились с воспитанниками Домачевского детского дома.

Интернат располагался недалеко от границы, и с эвакуацией не успели. Жертвами стали 53 ребёнка (самому младшему не было и двух лет) и молодая воспитательница. Лишь некоторые имена удалось восстановить по воспоминаниям местных жителей. Большой холм в Домачевском лесу – то самое место расстрела.  

Павел Волынец, заместитель председателя Брестского райисполкома: «Брестский район, с одной стороны, принимал первый удар в Великой Отечественной войне, наряду с Брестской крепостью. На линии пограничных застав шли ожесточенные бои и есть ряд пограничных застав, на которые лежат, возможно еще не найденные пограничники. Проводятся раскопки, ведут захоронения».

Горсть земли с братской могилы освятили и поместили в капсулу, её передадут в Брестскую крепость. А на следующей неделе земля из сотен других захоронений со всей области с почестями отправится в Минск в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Завершится всебелорусская акция 9 мая в 75-летнюю годовщину Победы.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Память, которая будет жить в веках. В год 75-летия Великой Победы под Брестом вспоминали жертв трагедии, которая произошла здесь в 1942 году – фашисты жестоко...
 
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