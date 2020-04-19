|
Умер писатель Александр Кабаков
Источник материала: Партизан
На 77-м году жизни умер писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщил
«Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи»,— написал он в Facebook.
Александр Кабаков является автором романа-антиутопии «Невозвращенец», а также «Поход Кристаповича» и «Последний герой». Работал в газетах «Гудок», «Московские новости», был специальным корреспондентом и заведующим отделом ИД «Коммерсантъ». Являлся лауреатом различных литературных премий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 77-м году жизни умер писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщил cпецкорреспондент “Ъ” Андрей Колесников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)