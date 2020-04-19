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Умер писатель Александр Кабаков

19.04.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 77-м году жизни умер писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщил cпецкорреспондент “Ъ” Андрей Колесников.



«Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи»,— написал он в Facebook.

Александр Кабаков является автором романа-антиутопии «Невозвращенец», а также «Поход Кристаповича» и «Последний герой». Работал в газетах «Гудок», «Московские новости», был специальным корреспондентом и заведующим отделом ИД «Коммерсантъ». Являлся лауреатом различных литературных премий.
 
 
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На 77-м году жизни умер писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщил cпецкорреспондент “Ъ” Андрей Колесников.
 
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