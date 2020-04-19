Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой

Источник материала: Вороновская газета





Президент отметил, что Пасха является символом духовного преображения общества

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением. Об этом Б ЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Пасха Господня является символом духовного преображения общества, всенародным праздником милосердия и любви к ближнему, побуждает быть стойкими и мужественными перед земными невзгодами.

«Пусть в нынешнее непростое для мирового сообщества время пасхальная радость станет неисчерпаемым источником веры и надежды, поможет вынести тяжелые испытания», — говорится в поздравлении.

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