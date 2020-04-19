Украинский легионер брестского «Динамо» пытался устроить самосуд над арбитром

Источник материала: Ежедневник

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В единственном в Европе играющемся чемпионате по футболу - скандал. Удаленный футболист «Динамо-Брест» Хачериди вместе с массажистом команды после игры попытались разобраться с бригадой арбитров.

Футболист, на котором соперник брестчан «Витебск» заработал пенальти и забил единственный гол во встрече (1:0), попытался в подтрибунке ударить судью матча Чистова, сообщил «Прессболл» . Массажист со своей стороны угрожал рефери физической расправой.

Продолжающийся чемпионат Беларуси по футболу привлекает не только околофутбольными историями, но и интересной завязкой на поле и в турнирной таблице. Гранды белорусского футбола, включая прошлогоднего чемпиона «Динамо-Брест», на старте теряют очки и в большинстве прозябают пока во второй части турнирной таблицы.

В частности, в 5-ом туре очередное поражение на своем поле от испытывающего финансовые трудности «Слуцка» потерпел солигорский «Шахтер». И тем самым создал предпосылки для увольнения тренера Вернидуба и спортдиректора Рехвиашвили, отвечавшего за укомплектование команды. Возможно, это может произойти после неудачного для «горняков» результата в следующем матче с брестским «Динамо».

Не смогла обыграть соперника и самая титулованная команда белорусского первенства БАТЭ, сыгравшая в нулевую ничью с жодинским «Торпедо-БелАЗ». В итоге после 5-го тура таблицу возглавляют «Торпедо-БелАЗ», «Слуцк» и «Витебск».