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Футбольный скандал: игрок и массажист брестского “Динамо” угрожали судьям

19.04.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 апреля в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу чемпионы страны — “Динамо” (Брест) — играли в гостях с “Витебском”. Брестчане проиграли матч с минимальным счётом 1:0. Причём доигрывать им пришлось вдевятером: на 73-й минуте был удалён Габи Кики, а на 85-й — Евгений Хачериди.

Единственный гол витебчане забили под самый занавес, на 87-й минуте игры, с пенальти. Точным ударом отметился Ион Николаеску, вышедший на замету всего за 10 минут до эпизода, передает "Еврорадио".

По сведениям “Прессбола”, после игры защитник “Динамо” Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями. В протоколе матча указано, что Лапицкий нецензурно оскорблял судейскую бригаду и угрожал физической расправой. А Хачериди в подтрибунном помещении пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

"Динамо-Брест" после 5 туров чемпионата занимает в турнирной таблице 10-е место. "Витебск" же сейчас в числе лидеров первенства — на третьей строчке таблицы.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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18 апреля в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу чемпионы страны — “Динамо” (Брест) — играли в гостях с “Витебском”. Брестчане проиграли матч с минимальным...
 
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