Футбольный скандал: игрок и массажист брестского “Динамо” угрожали судьям

"Еврорадио" . Единственный гол витебчане забили под самый занавес, на 87-й минуте игры, с пенальти. Точным ударом отметился Ион Николаеску, вышедший на замету всего за 10 минут до эпизода, передает





По сведениям “Прессбола”, после игры защитник “Динамо” Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями. В протоколе матча указано, что Лапицкий нецензурно оскорблял судейскую бригаду и угрожал физической расправой. А Хачериди в подтрибунном помещении пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.





"Динамо-Брест" после 5 туров чемпионата занимает в турнирной таблице 10-е место. "Витебск" же сейчас в числе лидеров первенства — на третьей строчке таблицы.



