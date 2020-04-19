|
Футбольный скандал: игрок и массажист брестского “Динамо” угрожали судьям
Источник материала: Партизан
18 апреля в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу чемпионы страны — “Динамо” (Брест) — играли в гостях с “Витебском”. Брестчане проиграли матч с минимальным счётом 1:0. Причём доигрывать им пришлось вдевятером: на 73-й минуте был удалён Габи Кики, а на 85-й — Евгений Хачериди.
Единственный гол витебчане забили под самый занавес, на 87-й минуте игры, с пенальти. Точным ударом отметился Ион Николаеску, вышедший на замету всего за 10 минут до эпизода, передает
По сведениям “Прессбола”, после игры защитник “Динамо” Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями. В протоколе матча указано, что Лапицкий нецензурно оскорблял судейскую бригаду и угрожал физической расправой. А Хачериди в подтрибунном помещении пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.
"Динамо-Брест" после 5 туров чемпионата занимает в турнирной таблице 10-е место. "Витебск" же сейчас в числе лидеров первенства — на третьей строчке таблицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 апреля в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу чемпионы страны — “Динамо” (Брест) — играли в гостях с “Витебском”. Брестчане проиграли матч с минимальным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)