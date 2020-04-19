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Поддержка. Спилим, обрежем (плодовое) дерево любой сложности

19.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Спилим дерево любой сложности, вблизи строений, ЛЭП, проведём сезонную обрезку сада, распилим на дрова. Возможен выезд на осмотр и оценку к заказчику. Работаем по Слуцку, Солигорску, Копылю, Любаню, Старым Дорогам и их районам.

Звоните о цене договоримся, +375 29 508-56-37.

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Спилим дерево любой сложности, вблизи строений, ЛЭП, проведём сезонную обрезку сада, распилим на дрова. Возможен выезд на осмотр и оценку к заказчику. Работаем по...
 
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