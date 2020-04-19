Поддержка. Спилим, обрежем (плодовое) дерево любой сложности

Источник материала: Слуцк Город





Спилим дерево любой сложности, вблизи строений, ЛЭП, проведём сезонную обрезку сада, распилим на дрова. Возможен выезд на осмотр и оценку к заказчику. Работаем по Слуцку, Солигорску, Копылю, Любаню, Старым Дорогам и их районам.

Звоните о цене договоримся, +375 29 508-56-37.