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Эхо скандала: брестское "Динамо" может разорвать контракт с Евгением Хачериди

19.04.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестское "Динамо" в одностороннем порядке планирует прекратить сотрудничество с украинским защитником Евгением Хачериди. Футболиста также ждет штраф.

Евгений Хачериди после матча с "Витебском" пытался ударить судью, массажист Бреста угрожал рефери физической расправой

Как сообщает Betnews365, к такому решению руководство клуба вынудило неподобающее поведение 32-летнего футболиста в матче с "Витебском" (0:1).

На 85-й минуте Хачериди ударил соперника, находившегося без мяча, пяткой. За неспортивное поведение игрок получил прямую красную карточку, а в ворота команды назначен пенальти.

После игры, по данным pressball.by, Хачериди в подтрибунном помещении пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. По сообщению СМИ, "Динамо" также собирается оштрафовать украинского защитника.

Главный арбитр матча Сергей Чистов указал все подробности безобразия украинского футболиста, Евгению грозит дисквалификация минимум на пять матчей чемпионата Беларуси.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Брестское "Динамо" в одностороннем порядке планирует прекратить сотрудничество с украинским защитником Евгением Хачериди. Футболиста также ждет штраф.
 
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