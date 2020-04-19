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Романчук: Белорусское правительство ведет себя, как истеричка, которая попала в дорожную аварию

19.04.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист — о новом постановлении Совмина, которое по сути отменяет правило «повышать зарплату только после повышения производительности труда». Хороший способ обеспечить выполнение валовых показателей перед президентскими выборами, но худший с точки зрения будущего.



«Белорусское правительство ведет себя, как истеричка, которая попала в дорожную аварию, но вместо того, чтобы заглушить мотор, выйти из машины и понять, что произошло, она газует, бибикает и орет», — пишет Ярослав Романчук.

Дело в том, что еще в 2014 году Совмин принял постановление № 744 «Об оплате труда работников». Пункт 2 этого документа гласит: «Рекомендовать собственникам имущества организаций негосударственной формы собственности, в том числе организаций, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет менее 50 процентов, не допускать опережения роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников над ростом производительности труда».

«Пункт один этого постановления правильный, — отмечает экономист. — Правильно, чтобы предприятия могли направлять на зарплату только то, что заработали. Аксиома экономики».

Однако, уточняет Ярослав Романчук, это для нормальных людей, для ответственных хозяев и правительства аксиома и норма, а для белорусских властей – это всего лишь направление мысли, а не закон.

«Не успели белорусские власти оклематься от кризиса, как сразу же включили резко опережающий рост номинальной и реальной зарплаты. Он фиксируется с 2017 по сегодняшний день», — отмечает экономист.

Так, в январе – феврале 2020 года производительность труда сократилась на 0,6%, а реальная зарплата за этот же период взметнулась на 8,6%.

«Правительство в сфере доходов ведет себя, как ребенок, которому в сухом лесу дали спички и пальчиком помахали «Только не зажигай», — считает Ярослав Романчук.

И вот 16 апреля 2020 года Совмин принимает постановление № 744 «О приостановлении действия структурного элемента». Этот документ приостанавливает действие абзаца второго части первой пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2014 г. № 744 «Об оплате труда работников».

«Это значит, что Совмин больше не рекомендует придерживаться правила «повышай зарплату только после повышения производительности труда»? Это значит «гуляй, рванина! Трать все, что есть – чтобы только обеспечить выполнение валовых показателей? — отмечает экономист.

За этот управленческий кошмар даже в Советском Союзе руководителя правительства и министров с позором уволили и разжаловали, но руководители Беларуси живут в привычном режиме иждивенцев. «Нам бы день продержаться, да ночь простоять. А там видно будет». Очевидно, делается расчет на то, что очень скоро большинство белорусов примут коленно-локтевые позы на грядках дач и огородов и забудут про правительство и его неадекватность. И будут стоять в такой позе до осени. А там поднимут головы – а президентские выборы уже прошли…»
 
 
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Известный экономист — о новом постановлении Совмина, которое по сути отменяет правило «повышать зарплату только после повышения производительности труда»....
 
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