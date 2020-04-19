Лукашенко вместе с сыном зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что людям не нужно закрывать дорогу к храму. Глава государства вместе с младшим сыном Николаем посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм, расположенный на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды, где зажег свечу и поздравил верующих с Пасхой.

«Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год», – цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что всегда ходил и будет ходить в храм. «Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Он, увидев это, обязательно поможет», – приводит слова президента его пресс-служба.

Лукашенко вручили копию чудотворной византийской иконы «Покровительница». В ответ он подарил храму икону «Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня».