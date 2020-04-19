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Почему бизнес нуждается в поддержке

19.04.2020 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почему считаю, что нуждающийся бизнес нужно поддержать деньгами, в том числе.

Экономическая история, кризисология, в аспекте сегодняшних событий, свидетельствует о критичности и необходимости оказания финансовой поддержки в первую очередь бизнесу, а не стимулировании потребительского спроса населения, через раздачу ему денег.

Организаторы рабочих мест, обладающие предпринимательским потенциалом составляют пару процентов от всего трудоспособного населения.

Вирус пришел и уйдёт, а рабочие места, если сегодня не оказать поддержку бизнесу, некому будет восстанавливать.

Очевидно, что население деньги просто проест, разве что торговые продовольственные сети обогатятся.
А куда после кризиса оно пойдет работать?!

Несомненно экономическая картина мира изменится после пандемии, она уже меняется.

И мы не можем с полной уверенностью утверждать, какой она будет.

Единственное, что можно констатировать: утрата предпринимательского потенциала -основного движителя экономического прогресса – это тупиковая ветка эволюции, которую ни в коем случае нельзя допустить.


Именно поэтому, среди прочих мер поддержки, бизнесу нужны сегодня деньги, чтобы пережить кризис и не развалить его.

В противном случае – нас ждёт катастрофа и олигархический капитализм и монополий лиц, приближённых к власти.

Государство обязано поддержать бизнес и выполнить все его требования, чтобы тот выстоял и выжил…

Сейчас момент, когда люди дела должны знать, что они живут в стране, где их ценят не на словах, а на деле.

Это моя твёрдая точка зрения и будь у меня властные полномочия шёл бы именно таким путём!
 
 
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Почему считаю, что нуждающийся бизнес нужно поддержать деньгами, в том числе.
 
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