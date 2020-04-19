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Почему бизнес нуждается в поддержке
Источник материала: Партизан
Почему считаю, что нуждающийся бизнес нужно поддержать деньгами, в том числе.
Экономическая история, кризисология, в аспекте сегодняшних событий, свидетельствует о критичности и необходимости оказания финансовой поддержки в первую очередь бизнесу, а не стимулировании потребительского спроса населения, через раздачу ему денег.
Организаторы рабочих мест, обладающие предпринимательским потенциалом составляют пару процентов от всего трудоспособного населения.
Вирус пришел и уйдёт, а рабочие места, если сегодня не оказать поддержку бизнесу, некому будет восстанавливать.
Очевидно, что население деньги просто проест, разве что торговые продовольственные сети обогатятся.
А куда после кризиса оно пойдет работать?!
Несомненно экономическая картина мира изменится после пандемии, она уже меняется.
И мы не можем с полной уверенностью утверждать, какой она будет.
Единственное, что можно констатировать: утрата предпринимательского потенциала -основного движителя экономического прогресса – это тупиковая ветка эволюции, которую ни в коем случае нельзя допустить.
Именно поэтому, среди прочих мер поддержки, бизнесу нужны сегодня деньги, чтобы пережить кризис и не развалить его.
В противном случае – нас ждёт катастрофа и олигархический капитализм и монополий лиц, приближённых к власти.
Государство обязано поддержать бизнес и выполнить все его требования, чтобы тот выстоял и выжил…
Сейчас момент, когда люди дела должны знать, что они живут в стране, где их ценят не на словах, а на деле.
Это моя твёрдая точка зрения и будь у меня властные полномочия шёл бы именно таким путём!
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Почему считаю, что нуждающийся бизнес нужно поддержать деньгами, в том числе.
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