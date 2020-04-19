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Во главе турнирной таблицы чемпионата Беларуси по футболу располагаются три команды

19.04.2020 17:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во главе турнирной таблицы чемпионата Беларуси по футболу располагаются три команды

Во главе турнирной таблицы чемпионата страны по футболу располагаются сразу три команды.

По итогам пяти туров по 10 очков набрали «Слуцк», жодинское «Торпедо-БелАЗ» и «Витебск». Среди ближайших преследователей сразу три клуба – у «Ислочи», «Горедеи» и «Энергетика-БГУ» всего на один балл меньше. Матчи шестого тура начнутся в пятницу, 24 апреля. 

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Теги: Витебск
 
 
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Во главе турнирной таблицы чемпионата страны по футболу располагаются сразу три команды. По итогам пяти туров по 10 очков набрали «Слуцк», жодинское...
 
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