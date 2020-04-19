Во главе турнирной таблицы чемпионата Беларуси по футболу располагаются три команды

Источник материала: ОНТ

Во главе турнирной таблицы чемпионата страны по футболу располагаются сразу три команды.

По итогам пяти туров по 10 очков набрали «Слуцк», жодинское «Торпедо-БелАЗ» и «Витебск». Среди ближайших преследователей сразу три клуба – у «Ислочи», «Горедеи» и «Энергетика-БГУ» всего на один балл меньше. Матчи шестого тура начнутся в пятницу, 24 апреля.

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