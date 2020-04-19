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Смертельное ДТП под Брестом: два человека погибли, один в реанимации

19.04.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли, еще один получил серьезные травмы в аварии, которая произошла ночью 19 апреля под Брестом, сообщает портал «Виртуальный Брест».

Видео: «Виртуальный Брест»

Происшествие случилось на 2-м километре трассы Н138 Сеньковичи — Хмелево. Судя по видео очевидцев, автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в деревья. Сообщается, что в результате ДТП погибли 21-летний и 25-летний парни, а 17-летний — в реанимации.

В областной ГАИ подтвердили факт аварии. Также инспекторы сообщили, что у водителя взяли кровь на анализ. Возможно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Причины и обстоятельств происшествия выясняются.

 
Теги: Брест
 
 
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Причины и обстоятельств происшествия выясняются.
 
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