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Смертельное ДТП под Брестом: два человека погибли, один в реанимации
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли, еще один получил серьезные травмы в аварии, которая произошла ночью 19 апреля под Брестом, сообщает портал «
Видео: «
Происшествие случилось на 2-м километре трассы Н138 Сеньковичи — Хмелево. Судя по видео очевидцев, автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в деревья. Сообщается, что в результате ДТП погибли 21-летний и 25-летний парни, а 17-летний — в реанимации.
В областной ГАИ подтвердили факт аварии. Также инспекторы сообщили, что у водителя взяли кровь на анализ. Возможно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Причины и обстоятельств происшествия выясняются.
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Причины и обстоятельств происшествия выясняются.
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