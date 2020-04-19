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Доплаты медработникам (инфографика)
19.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Республики Беларусь подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения».
В соответствии с указом медицинским работникам за работу в условиях, связанных с инфекциями, установлена
в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях, и в ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования»:
врачам — Br1000,
медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — Br500,
прочим работникам — Br300;
в инфекционных отделениях, приемных отделениях больничных организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения, осуществляющих мероприятия в очагах инфекции, на пограничных переходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», патологоанатомических отделениях, рентгеновских отделениях (кабинетах), отделениях (кабинетах) рентгеновской компьютерной томографии:
врачам — Br1500,
медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — Br1300,
прочим работникам ‒ Br900;
в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи:
врачам — Br3000,
медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — Br2000,
прочим работникам — Br1000;
в отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях организаций здравоохранения, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый 3-сменный режим работы:
врачам — Br4000,
медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — Br3000,
прочим работникам — Br1500.
Источник: указ Президента Республики Беларусь «О материальном стимулировании работников здравоохранения».
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Президент Республики Беларусь подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». В соответствии с указом медицинским работникам за...
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