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Доплаты медработникам (инфографика)

19.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Доплаты медработникам (инфографика)

Доплаты медработникам (инфографика)

Президент Республики Беларусь подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

В соответствии с указом медицинским работникам за работу в условиях, связанных с инфекциями, установлена ежемесячная надбавка:

в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях, и в ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования»:

врачам — Br1000,

медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — Br500,

прочим работникам — Br300;

в инфекционных отделениях, приемных отделениях больничных организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения, осуществляющих мероприятия в очагах инфекции, на пограничных переходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», патологоанатомических отделениях, рентгеновских отделениях (кабинетах), отделениях (кабинетах) рентгеновской компьютерной томографии:

врачам — Br1500,

медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — Br1300,

прочим работникам ‒ Br900;

в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи:

врачам — Br3000,

медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — Br2000,

прочим работникам — Br1000;

в отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях организаций здравоохранения, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый 3-сменный режим работы:

врачам — Br4000,

медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — Br3000,

прочим работникам — Br1500.

Источник: указ Президента Республики Беларусь «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

 
 
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Президент Республики Беларусь подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения». В соответствии с указом медицинским работникам за...
 
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