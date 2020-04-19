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В Беларуси ввели запрет на посещение лесов из-за пожаров

19.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ввели запрет на посещение лесов. Каждый день спасатели фиксируют десятки новых пожаров. А засушливая и ветреная погода только помогает огню распространиться, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В пепелище участок леса превратился за считанные минуты. В Столбцовском районе деревья горели уже четыре раза. Пострадало несколько гектаров. Потушить пожар удалось быстро. Близлежащие деревни стихия не затронула.

Одно из самых крупных возгораний за последнее время – в Лельчицком районе полыхало 400 гектаров леса и торфяники. Пожар тушили сотни человек, десятки единиц техники и авиация. В республике сейчас четвертый класс пожароопасности из пяти возможных. Виной всему засушливая весна. В 81 районе в леса вход запрещен.

«Разжигание костров, те же шашлыки, тот же окурок. Все, что находится на земле до такой степени высохшее, что может спровоцировать пожар», – сказал ведущий инженер по охране и защите леса Виталий Россол.

Специалисты в лесных хозяйствах к «горячему» сезону подготовились. Вокруг насаждений сделали спецполосы из вспаханной земли. За ситуацией с воздуха следят и квадрокоптеры. Зачастую пожар начинается с небольших костров на дачных участках.

«Люди приезжают, хотят навести на своих приусадебных участках порядок. Выжигают травянистую растительность в надежде на то, что не принесут ущерб природе», – отметил главный лесничий Столбцовского лесхоза Степан Явид.

Иногда такое стремление к порядку превращается в настоящее бедствие. Так, в Щучинском районе пенсионер хотел сжечь сухую траву. В итоге из-за сильного ветра едва не сгорела целая деревня.

На людскую беспечность обратил внимание и президент Беларуси. «Ночью мороз, утром солнце и ветер иссушают почву очень сильно. Естественно, 40% в Беларуси лесов. Потом, мы же умные – всегда начинаем жечь траву по весне. Уже все, и биологи, и другие говорят, что это вредно для состава почвы, для тех, кто в ней живет. Но, тем не менее, жгут. Пожары – наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, затраты», – сказал Александр Лукашенко.

МЧС страны работает не только на тушении пожаров, но и проводит профилактику. Спасатели выпустили специальный ролик, чтобы объяснить, как правильно избавиться от мусора на участке.

Ситуация с пожарами улучшится на следующей неделе. Синоптики обещают пасмурную погоду и кратковременные дожди. За разжигание костров и неконтролируемый пал травы в Беларуси действует штраф – более 400 долларов.



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Каждый день спасатели фиксируют десятки новых пожаров. А засушливая и ветреная погода только помогает огню распространиться.
 
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