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Мужчина в Канаде устроил стрельбу по людям – есть жертвы

19.04.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина в Канаде устроил стрельбу по людям – есть жертвы

В Канаде задержан мужчина, устроивший стрельбу по людям, сообщает телеканал CTV.

Инцидент произошел в провинции Новая Шотландия, в городе Портапик.

Подозреваемый – 51-летний Гэбриель Уортман. По данным полицейских, в результате ЧП есть много жертв, при это точное количество не называется.

Также пока нет подробности происшествия.

По данным источника, стрелявший был в полицейской форме, при этом он не служит в правоохранительных органах.

После стрельбы злоумышленник уехал на патрульной машине.

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В Канаде задержан мужчина, устроивший стрельбу по людям, сообщает телеканал CTV. Инцидент произошел в провинции Новая Шотландия, в городе Портапик. Подозреваемый –...
 
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