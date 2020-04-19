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Мужчина в Канаде устроил стрельбу по людям – есть жертвы
Источник материала: ОНТ
В Канаде задержан мужчина, устроивший стрельбу по людям,
Инцидент произошел в провинции Новая Шотландия, в городе Портапик.
Подозреваемый – 51-летний Гэбриель Уортман. По данным полицейских, в результате ЧП есть много жертв, при это точное количество не называется.
Также пока нет подробности происшествия.
По данным источника, стрелявший был в полицейской форме, при этом он не служит в правоохранительных органах.
После стрельбы злоумышленник уехал на патрульной машине.
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В Канаде задержан мужчина, устроивший стрельбу по людям, сообщает телеканал CTV. Инцидент произошел в провинции Новая Шотландия, в городе Портапик. Подозреваемый –...
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