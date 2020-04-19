Мужчина в Канаде устроил стрельбу по людям – есть жертвы

Источник материала: ОНТ

В Канаде задержан мужчина, устроивший стрельбу по людям, сообщает телеканал CTV.

Инцидент произошел в провинции Новая Шотландия, в городе Портапик.

Подозреваемый – 51-летний Гэбриель Уортман. По данным полицейских, в результате ЧП есть много жертв, при это точное количество не называется.

Также пока нет подробности происшествия.

По данным источника, стрелявший был в полицейской форме, при этом он не служит в правоохранительных органах.

После стрельбы злоумышленник уехал на патрульной машине.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram