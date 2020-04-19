ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

19.04.2020 21:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупнейший застройщик страны – компания Dana Holdings – сделала сенсационное предложение для белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

Купить квартиру в Минске теперь можно в рассрочку на 10 лет и, внимание, без первого взноса. Платёж делится на 120 равных частей, а значит, любая семья со стабильным доходом может позволить себе выгодную покупку. А если забронировать квартиру онлайн, получится сэкономить ещё больше. Акция действует всего один месяц. Количество квартир также ограничено.

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

Елена живёт в Борисове. Приехала в столичный офис продаж Dana Holdings уже через час после открытия. По радио услышала о беспрецедентном предложении в новом столичном комплексе «Минск Мир» купить квартиру можно без первоначального взноса! У Елены двое детей. Сделать подарок всей семье и заодно воплотить свою мечту в реальность решила вместе с Dana Holdings.

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

Елена Белая, жительница Борисова:
Варианты очень интересные. Много предложений по скидкам. Заинтересовал именно вариант с рассрочкой, без первоначального взноса. Потому что получить кредит достаточно сложно, а здесь предлагают очень интересные варианты. 

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

Сейчас Елена подбирает наиболее подходящий ей вариант. Выбор как никогда широкий. Акция проходит сразу в пяти кварталах комплекса «Минск Мир»: «Северная Америка» и «Южная Европа», «Евразия», также кварталы «Чемпионов» и «Мировых танцев». Каждый что важно строится по индивидуальному проекту, но со всеми необходимыми преимуществами современных домов.

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

Квартиры со свободной планировкой, просторные дизайнерские лобби, скоростные бесшумные лифты. А ещё высокие потолки до 3 метров и лоджии с панорамными окнами. Во дворе детские и спортивные площадки. Метро, торговый центр, поликлиники, школы и детские сады всё в шаговой доступности.

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

Некоторые дома начнут сдаваться уже через несколько месяцев. Это значит, что получить готовую квартиру можно уже сейчас, а платить потом.

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

И пока во всём мире растут цены на арендное жильё, белорусские семьи могут получить собственное без растущих процентов.

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:
Из-за сложной экономической ситуации в мире сегодня многим семьям невозможно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. Мы хотим сделать покупку жилья возможной для многих и предложили длительную рассрочку. Чтобы рассрочка была возможной, в этом году мы инвестируем в комплекс «Минск Мир» не менее 100 миллионов долларов. В любой кризис лучшая инвестиция – это вложение в будущее, в недвижимость.

А сейчас мы делаем уникальное предложение для покупателей: стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой.

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

Если выбрать рассрочку на 10 лет, вся сумма делится на 120 частей. В итоге ежемесячный платёж составит от 1170 рублей. Никаких справок и поручителей, нужен только паспорт.

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

И это ещё не всё. Dana Holdings предлагает покупателям сэкономить до 10 тысяч рублей! Нужно всего лишь сделать покупку онлайн на сайте застройщика. В течение часа после оформления заказа вам перезвонит менеджер, с которым можно обсудить все вопросы. За документами также ехать не придётся их доставит курьер.

«Мы хотим сделать покупку жилья возможной». Рассказываем о выгодном предложении от Dana Holdings

А если вы всё же предпочитаете общаться лицом к лицу, встретиться с представителями компании можно не только в центральных офисах в Минске, но еще в 15 городах страны.

Важно! Акция продлится до 12 мая. Времени думать долго нет, становиться счастливым нужно уже сейчас.

*На правах рекламы.

Люди в материале: Вадим Смоляк, Елена Белая, Вибор Мулич

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Крупнейший застройщик страны – компания Dana Holdings – сделала сенсационное предложение для белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Амнистия-2020. Кто может получить второй шанс?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика