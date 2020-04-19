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Форт №1 под Брестом обнесли двойным забором с намёком на КСП. Только "колючки" не хватает

19.04.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помните, как мы начинали следить за ситуацией вокруг форта номер 1 в Козловичах? В начале года там началось что-то типа благоустройства. Показываем, что получилось в итоге.

Форт №1 под Брестом обнесли двойным забором с намёком на КСП. Только "колючки" не хватает

Автор фото так пояснил ситуацию:

- Сходили сегодня на 1-й форт - там уже огородили территорию забором (сеткой). И не только территорию саму, а ещё и сам главный вал форта тоже обнесли внутри ещё одним забором... Доступа на территорию уже нет, ворота поставили. Неужели так можно обращаться с историко-культурной ценностью, коей форт является с 2007 года? Забор явно не улучшает эстетических качеств форта, получился какой-то "концлагерь" или "гетто", колючей проволоки только не хватает...

Форт №1 под Брестом обнесли двойным забором с намёком на КСП. Только "колючки" не хватает

Вообще-то форт - историко-культурная ценность, но сейчас доступ к нему ограничен.

Форт №1 под Брестом обнесли двойным забором с намёком на КСП. Только "колючки" не хватает

Владелец, говорят, планирует организовать здесь производство пиротехники. По крайней мере - планирует. Вероятно, именно поэтому такие серьёзные меры предосторожности.

Форт №1 под Брестом обнесли двойным забором с намёком на КСП. Только "колючки" не хватает

Форт №1 под Брестом обнесли двойным забором с намёком на КСП. Только "колючки" не хватает

Форт №1 под Брестом обнесли двойным забором с намёком на КСП. Только "колючки" не хватает

Форт №1 под Брестом обнесли двойным забором с намёком на КСП. Только "колючки" не хватает

 
 
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  Помните, как мы начинали следить за ситуацией вокруг форта номер 1 в Козловичах? В начале года там началось что-то типа благоустройства. Показываем, что...
 
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