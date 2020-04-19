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Форт №1 под Брестом обнесли двойным забором с намёком на КСП. Только "колючки" не хватает
19.04.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Помните, как мы начинали
Автор фото так пояснил ситуацию:
Вообще-то форт - историко-культурная ценность, но сейчас доступ к нему ограничен.
Владелец, говорят, планирует организовать здесь производство пиротехники. По крайней мере - планирует. Вероятно, именно поэтому такие серьёзные меры предосторожности.
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Помните, как мы начинали следить за ситуацией вокруг форта номер 1 в Козловичах? В начале года там началось что-то типа благоустройства. Показываем, что...
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