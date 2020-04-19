Источник материала: Виртуальный Брест

Помните, как мы начинали следить за ситуацией вокруг форта номер 1 в Козловичах ? В начале года там началось что-то типа благоустройства . Показываем, что получилось в итоге.

Автор фото так пояснил ситуацию:

- Сходили сегодня на 1-й форт - там уже огородили территорию забором (сеткой). И не только территорию саму, а ещё и сам главный вал форта тоже обнесли внутри ещё одним забором... Доступа на территорию уже нет, ворота поставили. Неужели так можно обращаться с историко-культурной ценностью, коей форт является с 2007 года? Забор явно не улучшает эстетических качеств форта, получился какой-то "концлагерь" или "гетто", колючей проволоки только не хватает...