|
12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Коссовский дворец начали строить в 1838 году. Спустя 14 лет стройка завершилась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наше время почти столько же понадобилось и на реставрацию. 12 лет кропотливой работы. Еще немного, и добро пожаловать на бал!
Полина Саутина, администратор Коссовского дворцово-паркового комплекса:
В Белом зале по редким сохранившимся фотографиям восстановят семь фресок. Все внимание – внутренним интерьерам. Роскошь не мнимая, все, как и должно быть. Художники покрывают золотом стены и потолки.
Александр Липский, художник-реставратор Белреставрации:
У Коссовского дворца – судьба незавидная. Но ведь так хочется, чтобы история ожила в этих стенах. И сегодня все к этому идет.
Ольга Ничипурчик, главный архитектор реставрации Коссовского дворцово-паркового комплекса:
Деньги на восстановление истории в камне идут из республиканского и местного бюджетов. Реставрация таких объектов требует серьезного финансирования, но ведь рассчитывают и на хорошую прибыль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Коссовский дворец начали строить в 1838 году. Спустя 14 лет стройка завершилась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наше время почти столько же...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)