|
Мама осуждённого по 328-й статье: хочу попросить упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В семье Натальи Леухиной 328-я статья у сына, часть 3-я, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Несколько амнистий и новшества в законодательстве позволили парню выйти на свободу на 3 года раньше. Самое важное сейчас – вернуться в общество. Собственно, это стало проблемой для многих молодых ребят после отбывания наказания.
Так сложилось, что Наталья помогает вернуться в нормальную жизнь не только сыну, но и многим другим молодым людям, которые, оступившись однажды, больше не хотят повторять подобных шагов.
Наталья Леухина, мама осужденного:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мама осуждённого по 328-й статье: хочу попросить упразднить в анкете при трудоустройстве графу о наличии судимости
Новости Беларуси. В семье Натальи Леухиной 328-я статья у сына, часть 3-я, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несколько амнистий и новшества в законодательстве...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)